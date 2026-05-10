Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю

Небольшое снижение температурного режима ожидает полуостров на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра...

2026-05-10T19:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Небольшое снижение температурного режима ожидает полуостров на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По прогнозу метеоролога, в среду ожидается самый ненастный день."Дело в том, что через юг России на больших скоростях будет проходить ложбина циклона, ночью это - теплый сектор, днем - холодный фронт, и сразу его тыловая часть. Соответственно, пройдут интенсивные ливни, причем с количеством до 10 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, минимум. Ночью +10…+15, днем посвежеет до +15…+20", - поделился Евгений Тишковец.Синоптик предупредил, что в ночь на четверг эхом уходящего циклона еще местами отзовутся небольшие дожди, похолодает до +5…+10, но днем в области антициклона распогодится, без осадков и +15…+20."Примерно такие же показатели ожидают и в пятницу, 15 мая. Так что после волны довольно теплого воздуха, на следующей неделе все-таки ситуация будет несколько более скромная с точки зрения температурного режима", - уточнил он.Ведущий специалист "Фобоса" предположил, что до конца мая ждать летних температур не придется.Что касается долгосрочных прогнозов, то специалист надеется, что к июню погода достаточно стабилизируется, и температурный режим вернется к норме, которая для июня составляет +14,5 градусов ночью и +26,5 днем, непосредственно для Симферополя.По его словам, жары и в июне крымчанам ждать не стоит, июнь будет нормальным. По данным синоптика, среднемесячная температура будет даже в среднем на 1-1,5 градуса превышать климатическую норму, а по количеству осадков ожидается около нормы, даже с небольшим недобором в 10% от положенных 58 мм."Можно сказать, что в июне метеорологическое и курортное лето наступит как положено по всем многолетними климатическим наблюдениям", - констатировал Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

