Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю
Небольшое снижение температурного режима ожидает полуостров на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T19:48
19:48 10.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Небольшое снижение температурного режима ожидает полуостров на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Во вторник, если ночью без осадков +7…+12, то днем, с приближением теплого фронта, очередного циклона, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, будет +19…24 тепла", - отметил он.
По прогнозу метеоролога, в среду ожидается самый ненастный день.
"Дело в том, что через юг России на больших скоростях будет проходить ложбина циклона, ночью это - теплый сектор, днем - холодный фронт, и сразу его тыловая часть. Соответственно, пройдут интенсивные ливни, причем с количеством до 10 литров дождевой воды на каждый квадратный метр, минимум. Ночью +10…+15, днем посвежеет до +15…+20", - поделился Евгений Тишковец.
Синоптик предупредил, что в ночь на четверг эхом уходящего циклона еще местами отзовутся небольшие дожди, похолодает до +5…+10, но днем в области антициклона распогодится, без осадков и +15…+20.
"Примерно такие же показатели ожидают и в пятницу, 15 мая. Так что после волны довольно теплого воздуха, на следующей неделе все-таки ситуация будет несколько более скромная с точки зрения температурного режима", - уточнил он.
Ведущий специалист "Фобоса" предположил, что до конца мая ждать летних температур не придется.
"Это будут такие достаточно умеренные, даже скромные показатели в пределах + 15…+20 градусов", - пояснил он.
Что касается долгосрочных прогнозов, то специалист надеется, что к июню погода достаточно стабилизируется, и температурный режим вернется к норме, которая для июня составляет +14,5 градусов ночью и +26,5 днем, непосредственно для Симферополя.
По его словам, жары и в июне крымчанам ждать не стоит, июнь будет нормальным. По данным синоптика, среднемесячная температура будет даже в среднем на 1-1,5 градуса превышать климатическую норму, а по количеству осадков ожидается около нормы, даже с небольшим недобором в 10% от положенных 58 мм.
"Можно сказать, что в июне метеорологическое и курортное лето наступит как положено по всем многолетними климатическим наблюдениям", - констатировал Евгений Тишковец.
