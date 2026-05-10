Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное

На юге России полностью восстановили авиасообщение. Призовые места во всероссийском проекте "Кибердром" в Москве заняли IT-инженеры из Севастополя. Более 16... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T21:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На юге России полностью восстановили авиасообщение. Призовые места во всероссийском проекте "Кибердром" в Москве заняли IT-инженеры из Севастополя. Более 16 тысяч нарушений ВСУ зафиксировано в зоне спецоперации с начала перемирия. Группу из 14 испанцев эвакуируют с судна с хантавирусом. Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Южное авиасообщение в РФ полностью восстановленоВ Минтрансе РФ сообщили о полном восстановлении авиасообщения в южном направлении России после ограничений. С 9 мая перевезено больше 74 тысяч пассажиров."Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме", – сказано в сообщении.По информации ведомства, за 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысяч пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в и из аэропортов Юга России – отмен рейсов не производилось.Севастопольские IT-инженеры показали высокое мастерствоСевастопольские IT-инженеры показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые специалисты боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Севастопольцы покорили Москву. Наша команда на Гранд-финале всероссийского проекта "Кибердром" отлично представила город", – сказано в сообщении.В других номинациях Севастополь также занял почетные места. В треке "Сборка Сим" – уверенное второе место за виртуозную онлайн-сборку дрона "Геоскан Пионер". В этапе "Кибердоставка" – снова серебро за мастерское управление реальным дроном "Геоскан-801" и наземным роботом.В личном зачете на симуляторе "Квадросим" Роман Бажанов и Михаил Сорочинский – взяли второе и третье места среди всех финалистов.ВСУ продолжают нарушать объявленное перемириеБолее 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировано в зоне спецоперации с начала перемирия, сообщает Минобороны России."Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня", – сказано в сообщении.Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск РФ, а также по гражданским объектам, уточнили в оборонном ведомстве.Эвакуация с судна после вспышки хантавирусаС судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку. Об этом сообщает минздрав страны.После высадки испанцев доставят в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, где они пройдут карантин и будут находиться под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.Новые меры по противостоянию США и Израилю от ИранаВерховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером."На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", – сказано в сообщении.

