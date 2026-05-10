Рейтинг@Mail.ru
Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260510/zapusk-yuzhnogo-aviasoobscheniya-i-narushenie-vsu-rezhima-tishiny-glavnoe-1155910861.html
Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное
Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное
На юге России полностью восстановили авиасообщение. Призовые места во всероссийском проекте "Кибердром" в Москве заняли IT-инженеры из Севастополя. Более 16... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T21:33
2026-05-10T21:33
главное за день
крым
новости крыма
общество
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На юге России полностью восстановили авиасообщение. Призовые места во всероссийском проекте "Кибердром" в Москве заняли IT-инженеры из Севастополя. Более 16 тысяч нарушений ВСУ зафиксировано в зоне спецоперации с начала перемирия. Группу из 14 испанцев эвакуируют с судна с хантавирусом. Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Южное авиасообщение в РФ полностью восстановленоВ Минтрансе РФ сообщили о полном восстановлении авиасообщения в южном направлении России после ограничений. С 9 мая перевезено больше 74 тысяч пассажиров."Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме", – сказано в сообщении.По информации ведомства, за 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысяч пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в и из аэропортов Юга России – отмен рейсов не производилось.Севастопольские IT-инженеры показали высокое мастерствоСевастопольские IT-инженеры показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые специалисты боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Севастопольцы покорили Москву. Наша команда на Гранд-финале всероссийского проекта "Кибердром" отлично представила город", – сказано в сообщении.В других номинациях Севастополь также занял почетные места. В треке "Сборка Сим" – уверенное второе место за виртуозную онлайн-сборку дрона "Геоскан Пионер". В этапе "Кибердоставка" – снова серебро за мастерское управление реальным дроном "Геоскан-801" и наземным роботом.В личном зачете на симуляторе "Квадросим" Роман Бажанов и Михаил Сорочинский – взяли второе и третье места среди всех финалистов.ВСУ продолжают нарушать объявленное перемириеБолее 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировано в зоне спецоперации с начала перемирия, сообщает Минобороны России."Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня", – сказано в сообщении.Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск РФ, а также по гражданским объектам, уточнили в оборонном ведомстве.Эвакуация с судна после вспышки хантавирусаС судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку. Об этом сообщает минздрав страны.После высадки испанцев доставят в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, где они пройдут карантин и будут находиться под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.Новые меры по противостоянию США и Израилю от ИранаВерховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером."На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260510/vosem-chelovek-postradali-v-belgorodskoy-oblasti-ot-atak-vsu-1155905991.html
https://crimea.ria.ru/20260510/naselenie-ukrainy-sokratilos-vdvoe-s-1991-goda-1155906596.html
https://crimea.ria.ru/20260510/57-ukrainskikh-dronov-sbila-pvo-za-sutki---minoborony-1155906803.html
https://radiosputnik-crimea.ru/20260510/na-sleduyuschey-nedele-v-krymu-prokhladno-i-dozhdi---fobos-1155867905.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, новости крыма, общество, в мире
Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное

Восстановление авиасообщения Юга РФ и 16 тысяч нарушений перемирия со стороны ВСУ: главное

21:33 10.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На юге России полностью восстановили авиасообщение. Призовые места во всероссийском проекте "Кибердром" в Москве заняли IT-инженеры из Севастополя. Более 16 тысяч нарушений ВСУ зафиксировано в зоне спецоперации с начала перемирия. Группу из 14 испанцев эвакуируют с судна с хантавирусом. Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.
О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.

Южное авиасообщение в РФ полностью восстановлено

В Минтрансе РФ сообщили о полном восстановлении авиасообщения в южном направлении России после ограничений. С 9 мая перевезено больше 74 тысяч пассажиров.
"Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, за 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысяч пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в и из аэропортов Юга России – отмен рейсов не производилось.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
10:55
Восемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

Севастопольские IT-инженеры показали высокое мастерство

Севастопольские IT-инженеры показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые специалисты боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Севастопольцы покорили Москву. Наша команда на Гранд-финале всероссийского проекта "Кибердром" отлично представила город", – сказано в сообщении.
В других номинациях Севастополь также занял почетные места. В треке "Сборка Сим" – уверенное второе место за виртуозную онлайн-сборку дрона "Геоскан Пионер". В этапе "Кибердоставка" – снова серебро за мастерское управление реальным дроном "Геоскан-801" и наземным роботом.
В личном зачете на симуляторе "Квадросим" Роман Бажанов и Михаил Сорочинский – взяли второе и третье места среди всех финалистов.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
11:56
Население Украины сократилось вдвое с 1991 года

ВСУ продолжают нарушать объявленное перемирие

Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировано в зоне спецоперации с начала перемирия, сообщает Минобороны России.
"Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня", – сказано в сообщении.
Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск РФ, а также по гражданским объектам, уточнили в оборонном ведомстве.
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
12:10
57 украинских дронов сбила ПВО за сутки - Минобороны

Эвакуация с судна после вспышки хантавируса

С судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку. Об этом сообщает минздрав страны.
"Началась высадка 14 испанцев с MV Hondius. Все они прошли эпидемиологическую оценку и не имеют симптомов", – сказано в сообщении.
После высадки испанцев доставят в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, где они пройдут карантин и будут находиться под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
16:00
На следующей неделе в Крыму прохладно и дожди - ФОБОС

Новые меры по противостоянию США и Израилю от Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.
"На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымНовости КрымаОбществоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Запуск южного авиасообщения и нарушение ВСУ режима тишины: главное
20:47Экзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
20:24В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой скалы
20:13Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
20:02Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма
19:48Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:33В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
19:21Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
18:49Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации
18:13Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе
17:50Перемирие в честь Дня Победы и удар по Джанкою – топ недели
17:20Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
16:46Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта
16:05Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:48Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным
15:16Школьный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области
14:57"Грустно уезжать от моря": как проходил последний визит Николая II в Крым
14:35В Испании эвакуируют пассажиров судна после вспышки хантавируса 0:59
14:16Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
14:04Крымский мост сейчас: начала расти очередь
Лента новостейМолния