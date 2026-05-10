https://crimea.ria.ru/20260510/vosem-chelovek-postradali-v-belgorodskoy-oblasti-ot-atak-vsu-1155905991.html
Восемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ
Восемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Восемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ
Восемь мирных жителей, включая ребенка, получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T10:55
2026-05-10T10:55
2026-05-10T11:02
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_0:32:3530:2018_1920x0_80_0_0_60e4d246bddbe112bdff17a2f021c293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, включая ребенка, получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 14 населенных пунктах в пяти муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, торговом павильоне, остановочном комплексе, административном здании и 11 транспортных средствах.По данным губернатора, повреждения зафиксированы в поселке Уразово и в селе Казинка Валуйского округа, в Грайворонском округе в селе Почаево и поселке Чапаевский, также в поселке Отрадовский Краснояружского округа. В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона пострадал боец подразделения "Орлан", уточнил глава области.В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149683888_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_ce9975641db2cd517ac82a048a9a3530.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Восемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ
Восемь человек пострадали за сутки в Белгородской области от атак ВСУ - Гладков
10:55 10.05.2026 (обновлено: 11:02 10.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Восемь мирных жителей, включая ребенка, получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 14 населенных пунктах в пяти муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, торговом павильоне, остановочном комплексе, административном здании и 11 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в поселке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи. 12-летняя девочка госпитализирована... На участке автодороги Белгород - Комсомольский беспилотник атаковал остановочный комплекс. Ранена женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, повреждения зафиксированы в поселке Уразово и в селе Казинка Валуйского округа, в Грайворонском округе в селе Почаево и поселке Чапаевский, также в поселке Отрадовский Краснояружского округа. В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона пострадал боец подразделения "Орлан", уточнил глава области.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.