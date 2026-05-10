https://crimea.ria.ru/20260510/verkhovnyy-lider-irana-obyavil-o-novykh-merakh-po-protivostoyaniyu-ssha-i-izrailyu-1155908073.html
Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB. РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T14:16
2026-05-10T14:16
2026-05-10T14:16
в мире
новости
сша
израиль
моджтаба хаменеи
иран
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154487051_0:49:723:456_1920x0_80_0_0_ebbbe4eec158463e088f3757b82055da.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.По информации гостелерадиокомпании, Абдоллахи в докладе указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ВС исламской республики, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния с США и Израилем. Командующий центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны "врага" ответят на его действия "быстро и мощно".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
израиль
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154487051_20:0:723:527_1920x0_80_0_0_65fce93baae15e4e450afd24b1d037cd.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости, сша, израиль, моджтаба хаменеи, иран
Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.
"На этой встрече верховный главнокомандующий вооруженными силами аятолла Моджтаба Хосейни Хаменеи… объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", - говорится в сообщении.
По информации гостелерадиокомпании, Абдоллахи в докладе указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ВС исламской республики, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния с США и Израилем. Командующий центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны "врага" ответят на его действия "быстро и мощно".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.