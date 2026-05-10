Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

2026-05-10T14:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи на аудиенции у верховного лидера Моджтабы Хаменеи представил доклад о состоянии вооруженных сил исламской республики. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.По информации гостелерадиокомпании, Абдоллахи в докладе указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ВС исламской республики, наличие стратегических планов, вооружений и снаряжения, необходимых для противостояния с США и Израилем. Командующий центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны "врага" ответят на его действия "быстро и мощно".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

