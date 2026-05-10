В воскресенье фронт принесет в Крым кратковременные дожди

В воскресенье в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами возможен туман. При этом воздух прогреется до +22 градусов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами возможен туман. При этом воздух прогреется до +22 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +19…21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.Дождливо днем будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем потеплеет до +22 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

