В воскресенье фронт принесет в Крым кратковременные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами возможен туман. При этом воздух прогреется до +22 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления, зоной атмосферного фронта. Днем 10 мая местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +18…23, в горах +12…17", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +19…21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
Дождливо днем будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем потеплеет до +22 градусов.
