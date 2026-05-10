В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой скалы

Под Севастополем на мысе Фиолент, женщина, спускаясь к морю, оступилась и упала с 10-ти метровой высоты. Ее эвакуировала на носилках спасательная бригада.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Под Севастополем на мысе Фиолент, женщина, спускаясь к морю, оступилась и упала с 10-ти метровой высоты. Ее эвакуировала на носилках спасательная бригада. Об этом в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Спасательную службу Севастополя обратились очевидцы с сообщением о том, что на мысе Фиолент в районе остановки "Маяк" со склона сорвалась женщина. На место выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Юг".Спасатели организовали страховку, подготовили необходимое снаряжение и спустились к пострадавшей. Женщине оказали первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место, уточнил губернатор.Подъем на высоту порядка 70 метров выполнялся в условиях сложного скального рельефа и темного времени суток. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации."Спуски в районе остановки "Маяк", ведущие к диким пляжам, опасны для жизни. Участки мыса Фиолент не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения", – сказано в сообщении.В четверг, вблизи Судака альпинист сорвался с горы Сокол. Мужчину с травмами пришлось эвакуировать сотрудникам "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагВ горах Судака женщина застряла на "сыпучке"

