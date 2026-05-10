Рейтинг@Mail.ru
В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260510/v-krymu-letom-proydet-osobennaya-ekspeditsiya-v-podvodnyy-gorod-akra-1155768723.html
В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра - РИА Новости Крым, 10.05.2026
В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
В Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T19:33
2026-05-10T19:33
крым
археология в крыму
археология
подводные экспедиции у берегов крыма
виктор вахонеев
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111409/09/1114090907_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_f188bf97584d399c53d275e6aa457ee1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с крымскими специалистами участие в исследованиях примут ученые из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.Масштабы исследований растутОсобенностью новой экспедиции станет то, что исследовать будут не только городскую часть античного поселения, но и его окрестности, отметил ученый."В этом году мы взяли разрешение заниматься не только раскопками самого города, но и проведем археологическую разведку для выявления поселений вокруг Акры, чтобы их найти, картографировать, начертить схемы, поставить на государственный учет и, возможно, в будущем тоже заняться их изучением", – уточнил Вахонеев.Участие в расширенной экспедиции в Акру, по его словам, наряду с крымскими учеными, примут специалисты из других регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга."У нас экспедиция традиционно петербургская. Организаторами является наш институт и Государственный Эрмитаж. Но при этом приезжают волонтеры из разных мест. В этом году уже подтвердили участие около 20 волонтеров из Белгорода. Это студенты-историки Белгородского национально-исследовательского университета. И кроме того, пройдет практика одного из московских вузов у нас", – сказал Вахонеев.Аналогов нетЭто отрадно, что разные регионы, и в том числе столица, интересуются наследием Крыма, "а главное, что они потом это продолжают нести в массы", добавил ученый.Он подчеркнул, что по сохранности аналогов подводному античному полису Акра с ее стенами до 1,5 метров, башнями и остатками городской застройки, сегодня не существует.А значит, это уникальный памятник, на котором, к тому же, можно отрабатывать и методику, и сохранность, добавил он."Город римского времени: дома, улицы, кварталы, хозяйственные дворы, разные пифосы вкопанные – огромные глиняные сосуды. 80% находится под водой... Мы раскрываем песчаные наносы – и город открывается. Это как прийти на археологический памятник, за которым не ухаживают, заросший травой, и мы ничего не увидим. Но когда приезжают археологи, "пропалывают" все, и стены обнажаются. И мы очищаем от слоя песка, и иногда 10, 20, 30 сантиметров освобождается", – поделился Вахонеев.Поиски обещают сенсациюУченый сказал, что вся коллекция находок из Акры ежегодно пополняет фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В прошлом году ученые сдали туда полсотни предметов. В том числе связанные с небольшой, но все-таки сенсацией."Мы впервые за годы исследования Акры... нашли фрагмент мраморного декрета. Очень маленький – три строчки, буквально несколько букв. Но до сих пор на Акре не было найдено никаких надписей. И у нас мечта была их найти. Это кусочек был, но достаточно большого какого-то документа, постамента, который на центральной площади города мог выставляться", – рассказал он.Теперь ученые загорелись идеей продолжать поиски, чтобы найти и остальные фрагменты объекта из античного мрамора, и тогда Акра может предстать потомкам совсем в другом свете, добавил Вахонеев.Количество жителей Акры могло быть и небольшим – всего несколько сотен человек, но это не главное, сказал Вахонеев."Греки не сидели все время в городе. Пропели петухи, и они вышли на хору, в сельскохозяйственную территорию – заниматься полями, фруктовыми деревьями, виноградниками. И это все поселение вокруг Акры, где жители выходили и работали целый день. А город – это был в основном ремесленный, административный центр, политическая власть", – сказал эксперт.Древний город Акра находится в Восточном Крыму, на Керченском полуострове (Ленинский район, село Заветное). Античный полис основали в VI веке до нашей эры. Десять веков подряд в нем бурлила жизнь. Но в VI веке н.э. море почти полностью поглотило полис. Археологи уже почти полвека изучают эту часть Крымской Атлантиды. Но главные тайны все еще остаются под водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер "Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма 300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111409/09/1114090907_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_5002c4078bc8a2a3ae36fca57c8ca2fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, археология в крыму, археология, подводные экспедиции у берегов крыма, виктор вахонеев, новости крыма
В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра

В Крыму летом состоится очередная экспедиция в подводный античный полис Акра и окрестности

19:33 10.05.2026
 
© Фото: Черноморский центр подводных исследований / Перейти в фотобанкПодводная археология. Архивное фото
Подводная археология. Архивное фото
© Фото: Черноморский центр подводных исследований
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с крымскими специалистами участие в исследованиях примут ученые из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Масштабы исследований растут

"В прошлом году у нас состоялся 15-й полевой археологический сезон по изучению подводного античного города Акра. И мы уже получили разрешение на проведение экспедиции в этом году", – рассказал Вахонеев.
Особенностью новой экспедиции станет то, что исследовать будут не только городскую часть античного поселения, но и его окрестности, отметил ученый.
"В этом году мы взяли разрешение заниматься не только раскопками самого города, но и проведем археологическую разведку для выявления поселений вокруг Акры, чтобы их найти, картографировать, начертить схемы, поставить на государственный учет и, возможно, в будущем тоже заняться их изучением", – уточнил Вахонеев.
Участие в расширенной экспедиции в Акру, по его словам, наряду с крымскими учеными, примут специалисты из других регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга.
"У нас экспедиция традиционно петербургская. Организаторами является наш институт и Государственный Эрмитаж. Но при этом приезжают волонтеры из разных мест. В этом году уже подтвердили участие около 20 волонтеров из Белгорода. Это студенты-историки Белгородского национально-исследовательского университета. И кроме того, пройдет практика одного из московских вузов у нас", – сказал Вахонеев.

Аналогов нет

Это отрадно, что разные регионы, и в том числе столица, интересуются наследием Крыма, "а главное, что они потом это продолжают нести в массы", добавил ученый.
Он подчеркнул, что по сохранности аналогов подводному античному полису Акра с ее стенами до 1,5 метров, башнями и остатками городской застройки, сегодня не существует.
"Есть другие затопленные города: Фанагория с другой стороны пролива, часть Херсонеса затоплена, часть Калос-Лимена. Все прибрежные города так или иначе затоплены, а греки все города основывали в прибрежной зоне. Но вот по сохранности, пожалуй, нет во всем Причерноморье ничего подобного. В Средиземноморье можно буквально раз, два, три посчитать", – сказал Вахонеев.
А значит, это уникальный памятник, на котором, к тому же, можно отрабатывать и методику, и сохранность, добавил он.
"Город римского времени: дома, улицы, кварталы, хозяйственные дворы, разные пифосы вкопанные – огромные глиняные сосуды. 80% находится под водой... Мы раскрываем песчаные наносы – и город открывается. Это как прийти на археологический памятник, за которым не ухаживают, заросший травой, и мы ничего не увидим. Но когда приезжают археологи, "пропалывают" все, и стены обнажаются. И мы очищаем от слоя песка, и иногда 10, 20, 30 сантиметров освобождается", – поделился Вахонеев.

Поиски обещают сенсацию

Ученый сказал, что вся коллекция находок из Акры ежегодно пополняет фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В прошлом году ученые сдали туда полсотни предметов. В том числе связанные с небольшой, но все-таки сенсацией.
"Мы впервые за годы исследования Акры... нашли фрагмент мраморного декрета. Очень маленький – три строчки, буквально несколько букв. Но до сих пор на Акре не было найдено никаких надписей. И у нас мечта была их найти. Это кусочек был, но достаточно большого какого-то документа, постамента, который на центральной площади города мог выставляться", – рассказал он.
Теперь ученые загорелись идеей продолжать поиски, чтобы найти и остальные фрагменты объекта из античного мрамора, и тогда Акра может предстать потомкам совсем в другом свете, добавил Вахонеев.
"Потому что мы раньше всегда думали, что Акра – это какое-то сельское поселение. Многие даже до сих пор убеждены в этом. А потом найдены были стены, башни, и стало понятно, что это какой-то серьезный город", – сказал он.
Количество жителей Акры могло быть и небольшим – всего несколько сотен человек, но это не главное, сказал Вахонеев.
"Греки не сидели все время в городе. Пропели петухи, и они вышли на хору, в сельскохозяйственную территорию – заниматься полями, фруктовыми деревьями, виноградниками. И это все поселение вокруг Акры, где жители выходили и работали целый день. А город – это был в основном ремесленный, административный центр, политическая власть", – сказал эксперт.
Древний город Акра находится в Восточном Крыму, на Керченском полуострове (Ленинский район, село Заветное). Античный полис основали в VI веке до нашей эры. Десять веков подряд в нем бурлила жизнь. Но в VI веке н.э. море почти полностью поглотило полис. Археологи уже почти полвека изучают эту часть Крымской Атлантиды. Но главные тайны все еще остаются под водой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
 
КрымАрхеология в КрымуАрхеологияПодводные экспедиции у берегов КрымаВиктор ВахонеевНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Экзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
20:24В Севастополе женщина сорвалась с 10-метровой скалы
20:13Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
20:02Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма
19:48Жары ждать не стоит: прогноз погоды в Крыму на неделю
19:33В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра
19:21Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
18:49Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации
18:13Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе
17:50Перемирие в честь Дня Победы и удар по Джанкою – топ недели
17:20Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
16:46Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта
16:05Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:48Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным
15:16Школьный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области
14:57"Грустно уезжать от моря": как проходил последний визит Николая II в Крым
14:35В Испании эвакуируют пассажиров судна после вспышки хантавируса 0:59
14:16Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
14:04Крымский мост сейчас: начала расти очередь
13:41Как белый-синий-красный стали национальными цветами России - инфографика
Лента новостейМолния