В Крыму летом пройдет особенная экспедиция в подводный город Акра - РИА Новости Крым, 10.05.2026

В Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с... РИА Новости Крым, 10.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Крыму летом состоится очередная подводная археологическая экспедиция в античный полис Акра в морских глубинах и впервые – в его окрестностях. Вместе с крымскими специалистами участие в исследованиях примут ученые из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.Масштабы исследований растутОсобенностью новой экспедиции станет то, что исследовать будут не только городскую часть античного поселения, но и его окрестности, отметил ученый."В этом году мы взяли разрешение заниматься не только раскопками самого города, но и проведем археологическую разведку для выявления поселений вокруг Акры, чтобы их найти, картографировать, начертить схемы, поставить на государственный учет и, возможно, в будущем тоже заняться их изучением", – уточнил Вахонеев.Участие в расширенной экспедиции в Акру, по его словам, наряду с крымскими учеными, примут специалисты из других регионов страны, в том числе Москвы и Петербурга."У нас экспедиция традиционно петербургская. Организаторами является наш институт и Государственный Эрмитаж. Но при этом приезжают волонтеры из разных мест. В этом году уже подтвердили участие около 20 волонтеров из Белгорода. Это студенты-историки Белгородского национально-исследовательского университета. И кроме того, пройдет практика одного из московских вузов у нас", – сказал Вахонеев.Аналогов нетЭто отрадно, что разные регионы, и в том числе столица, интересуются наследием Крыма, "а главное, что они потом это продолжают нести в массы", добавил ученый.Он подчеркнул, что по сохранности аналогов подводному античному полису Акра с ее стенами до 1,5 метров, башнями и остатками городской застройки, сегодня не существует.А значит, это уникальный памятник, на котором, к тому же, можно отрабатывать и методику, и сохранность, добавил он."Город римского времени: дома, улицы, кварталы, хозяйственные дворы, разные пифосы вкопанные – огромные глиняные сосуды. 80% находится под водой... Мы раскрываем песчаные наносы – и город открывается. Это как прийти на археологический памятник, за которым не ухаживают, заросший травой, и мы ничего не увидим. Но когда приезжают археологи, "пропалывают" все, и стены обнажаются. И мы очищаем от слоя песка, и иногда 10, 20, 30 сантиметров освобождается", – поделился Вахонеев.Поиски обещают сенсациюУченый сказал, что вся коллекция находок из Акры ежегодно пополняет фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В прошлом году ученые сдали туда полсотни предметов. В том числе связанные с небольшой, но все-таки сенсацией."Мы впервые за годы исследования Акры... нашли фрагмент мраморного декрета. Очень маленький – три строчки, буквально несколько букв. Но до сих пор на Акре не было найдено никаких надписей. И у нас мечта была их найти. Это кусочек был, но достаточно большого какого-то документа, постамента, который на центральной площади города мог выставляться", – рассказал он.Теперь ученые загорелись идеей продолжать поиски, чтобы найти и остальные фрагменты объекта из античного мрамора, и тогда Акра может предстать потомкам совсем в другом свете, добавил Вахонеев.Количество жителей Акры могло быть и небольшим – всего несколько сотен человек, но это не главное, сказал Вахонеев."Греки не сидели все время в городе. Пропели петухи, и они вышли на хору, в сельскохозяйственную территорию – заниматься полями, фруктовыми деревьями, виноградниками. И это все поселение вокруг Акры, где жители выходили и работали целый день. А город – это был в основном ремесленный, административный центр, политическая власть", – сказал эксперт.Древний город Акра находится в Восточном Крыму, на Керченском полуострове (Ленинский район, село Заветное). Античный полис основали в VI веке до нашей эры. Десять веков подряд в нем бурлила жизнь. Но в VI веке н.э. море почти полностью поглотило полис. Археологи уже почти полвека изучают эту часть Крымской Атлантиды. Но главные тайны все еще остаются под водой.

