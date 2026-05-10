В Испании эвакуируют пассажиров судна после вспышки хантавируса
С судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку.
Эвакуация с лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса
Группу из 14 испанцев эвакуируют с судна с хантавирусом – минздрав Испании
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. С судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса началась высадка граждан Испании. Все 14 человек прошли эпидемиологическую проверку. Об этом сообщает минздрав страны.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Началась высадка 14 испанцев с MV Hondius. Все они прошли эпидемиологическую оценку и не имеют симптомов", – цитирует сообщение ведомства в соцсети X РИА Новости.
после высадки испанцев доставят в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, где они пройдут карантин и будут находиться под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.
Репатриацию пассажиров судна MV Hondius планируют завершить 11 мая, уточнила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
"Последний рейс всей операции запланирован на завтра. Это будет рейс в Австралию", – рассказала Гарсия журналистам.
Ранее она сообщала, что MV Hondius успешно встал на якорь у острова Тенерифе Канарского архипелага. По ее словам, медицинские работники Испании, представители Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и нидерландские специалисты начали оценку состояния пассажиров на борту.
По ее словам, в течение воскресенья и понедельника пассажиров будут высаживать с судна по мере готовности рейсов, которые должны доставить их в страны назначения.
Ранее власти Испании заявляли, что операция по репатриации пассажиров MV Hondius координируется с международными структурами и странами, граждане которых находятся на борту. Испанских пассажиров после высадки должны доставить в Мадрид для профилактического карантина в военном госпитале Гомес Улья.
"После завершения высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды, где должна пройти его полная дезинфекция", – добавили в публикации.
