Урожайность новых виноградников в Крыму выросла вдвое

Ежегодно в Крыму закладывается по 1000 гектаров виноградников, причем урожайность новых вдвое больше тех, что были заложены в советское время. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму закладывается по 1000 гектаров виноградников, причем урожайность новых вдвое больше тех, что были заложены в советское время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.При этом на новые посадки винограда ежегодно привлекаются сотни новых работников, добавил министр."У нас есть предприятия, которые мало того, что берутся с государством подписывать соглашение о закладке виноградников, так еще и дают понять, что на всех этих виноградниках будут работать люди. Это многолетняя культура, и это всегда гарантия того, что люди останутся там работать", – отметил министр.По его словам, виноградники сегодня выращивают в Крыму повсеместно, и постоянно появляются новые хозяйства."Есть порядка восьми новых предприятий, небольшие: 10, 20, 15, 6 гектаров. Не только вокруг Бахчисарая или Симферополя, нет. Прямо равномерно распределены по территории Крыма", – уточнил Кратюк.Отрасль продолжает развиваться в том числе благодаря государственным субсидиям, система которых в Крыму выстроена с ориентиром на отечественный продукт, говорит глава минсельхоза.Но, как правило, посадки импортных материалов делаются для верификации, добавил он."Промышленный шпионаж – в хорошем смысле этого слова – это нормальная, здоровая конкуренция. Мы всегда должны понимать, куда двигается наш соперник. И должны двигаться в этом же русле и показывать, что мы можем. Это исключительно с точки зрения садоводства и виноградарства", – указал Кратюк.По мнению главы минсельхоза Крыма, урожай винограда в Крыму в этом году обещает быть очень хорошим, несмотря на капризы погоды.

