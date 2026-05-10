Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Священникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации
2026-05-10T18:49
новости
украина
украинская православная церковь (упц)
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
религия
православие
РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Священникам Украинской православной церкви – самой старой и самой массовой религиозной конфессии на Украине – отменили бронь от мобилизации. Об этом в МАКС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.
"Священников УПЦ теперь будут активно подгонять под мобилизацию. Квоты на бронь для них – нет. Теперь каждая встреча священнослужителя с "людоловами" из ТЦК (украинский аналог военкоматов – ред.) может вполне закончится отправкой на фронт", – сказано в сообщении.
Это следующий шаг украинских властей по организации открытого издевательства в отношении служителей ортодоксального православия на Украине, подчеркнул посол.
Киев нисколько не смущает, что это решение не только противоречит здравому смыслу, но и нормам Женевских конвенций, предусматривающих особую роль для священнослужителей в рамках вооруженного конфликта, считает Мирошник.
"Украинская структура с издевательским названием "госслужба Украины по этнополитике и свободе совести" приказом от 8 мая 2026 года утвердила обновленный "перечень религиозных организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период". Проще говоря, список религиозных организаций, которые могут претендовать на бронь от мобилизации. Так вот, в обновленный перечень включено 10 922 юридических лица – религиозные организации различных конфессий", – написал посол МИД РФ.
По его информации, больше всего организаций для бронирования получила раскольническая Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, а также баптисты, пятидесятники. Есть также язычники: Православная родноверская академия вероисповедания, Религиозная община украинских язычников. А для самой старой и самой массовой религиозной конфессии на Украине квот не нашлось, подчеркнул представитель российского МИД.
"Говоря о международной реакции, стоит напомнить о недавней инициативе в Конгрессе США обвинить Россию в гонениях на "свободу вероисповедания". В проекте "инициативы", подготовленной "украинским кокусом", о религиозных гонениях на Украине, не сказано ни слова, только Россия!", – добавил Родион Мирошник.
8 мая сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Волынской области напали на священников канонической Украинской православной церкви, избив одного из них.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
