Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма - РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T20:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Все больше молодых специалистов можно встретить в туристической отрасли полуострова. Молодежь привлекают не только высокие зарплаты в пик курортного сезона, но и возможность карьерного роста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.Сфера гостеприимства будет развиваться на полуострове в сторону круглогодичности, и в будущем станет более стабильной, привлекая не только молодежь, считает эксперт. В пример она привела опыт соседнего государства.Нынешние же молодые сотрудники, представители поколения "Z", несмотря на некоторые негативные отзывы работодателей в отношении их пунктуальности, по мнению гостьи эфира, весьма эффективны при правильном управлении.В целом, добавила руководитель агентства по подбору персонала, зуммеры рассматривают гибридный формат работы, то есть без посещения офиса решают рабочие вопросы из дома."Если работодатель может обеспечить такой график своему молодому специалисту, то этот риск будет достаточно оправдан, потому что эти ребята работают на результат", - уверена спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов РоссииПоколение Z: каким молодежь видит будущее?Как студенту найти работу в Крыму

