Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Сотрудники поколения Z: работа в сфере туризма привлекает молодежь Крыма
20:02 10.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Все больше молодых специалистов можно встретить в туристической отрасли полуострова. Молодежь привлекают не только высокие зарплаты в пик курортного сезона, но и возможность карьерного роста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.

"Мы видим, как развивается Крым на протяжении последних 10 лет. Создаются большие комплексы. И я знаю несколько таких случаев, когда мои коллеги, друзья, знакомые приходили туда еще студентами, и сейчас они уже работают на управленческих позициях. То есть, это уже определенный карьерный путь специалиста, который выходит за рамки подработки или чего-то очень временного", - рассказала она.

Сфера гостеприимства будет развиваться на полуострове в сторону круглогодичности, и в будущем станет более стабильной, привлекая не только молодежь, считает эксперт. В пример она привела опыт соседнего государства.
"В Турции курортный бизнес не носит такой яркий сезонный характер. Поэтому там уже сформировалось поколение, которое пришло в эту сферу молодыми специалистами и сейчас комфортно себя чувствует, реализует свой потенциал и получает за это очень неплохие деньги", - пояснила Анастасия Гонтарь.
Нынешние же молодые сотрудники, представители поколения "Z", несмотря на некоторые негативные отзывы работодателей в отношении их пунктуальности, по мнению гостьи эфира, весьма эффективны при правильном управлении.
"Я очень люблю в работе эту категорию молодых специалистов, но с ними нужно учиться работать, потому что они действительно более свободолюбивы, у них баланс между личным и рабочим очень строго выстроен. Поэтому не нужно ждать от них самопожертвования в части рабочих процессов", - пояснила она.
В целом, добавила руководитель агентства по подбору персонала, зуммеры рассматривают гибридный формат работы, то есть без посещения офиса решают рабочие вопросы из дома.
"Если работодатель может обеспечить такой график своему молодому специалисту, то этот риск будет достаточно оправдан, потому что эти ребята работают на результат", - уверена спикер.
