Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе

Первые соревнования по дисциплине "Удар на силу" среди участников СВО прошли в севастопольском парке "Патриот". Город-герой недавно получил необходимое... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T18:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Первые соревнования по дисциплине "Удар на силу" среди участников СВО прошли в севастопольском парке "Патриот". Город-герой недавно получил необходимое оборудование, и участники проекта первыми опробовали новый инвентарь. Об этом в Telegram сообщил губернатор Михаил Развожаев.В этой дисциплине оценивается не только правильная техника нанесения удара, но и его мощь. Сила удара фиксируется специальными датчиками, данные выводятся на планшет, что обеспечивает высокую точность результатов, уточнил Развожаев.Главным судьей соревнований выступил Дмитрий Баженов – тренер спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу и руководитель направления "Удар на силу", добавил губернатор.Также в воскресенье стало известно, что севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские спортсмены взяли медали первенства РФ по панкратионуВладимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок

