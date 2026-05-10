Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Первые соревнования по дисциплине "Удар на силу" среди участников СВО прошли в севастопольском парке "Патриот". Город-герой недавно получил необходимое оборудование, и участники проекта первыми опробовали новый инвентарь. Об этом в Telegram сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В парке "Патриот" прошли первые соревнования по дисциплине "Удар на силу" среди участников СВО. Участниками мероприятия стали члены Ассоциации ветеранов СВО – участники программы "Севастополь – город героев", – сказано в сообщении.
В этой дисциплине оценивается не только правильная техника нанесения удара, но и его мощь. Сила удара фиксируется специальными датчиками, данные выводятся на планшет, что обеспечивает высокую точность результатов, уточнил Развожаев.
Главным судьей соревнований выступил Дмитрий Баженов – тренер спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу и руководитель направления "Удар на силу", добавил губернатор.
"Дисциплина "Удар на силу" только набирает обороты в России. Первые всероссийские соревнования прошли в прошлом году. Севастополь совсем недавно получил необходимое оборудование, и участники проекта "Севастополь – город героев" смогли первыми опробовать новый инвентарь", – подчеркнул Михаил Развожаев.
Также в воскресенье стало известно, что севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах.
