Сколько воды накопили водохранилища Крыма за апрель

2026-05-10T08:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму за апрель пополнили 18 миллионов кубометров воды, фактический объем наполнения всех на данный момент составляет 184 миллиона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, максимальный объем наполнения водохранилищ за 40 лет наблюдений фиксировался в 1988 году – он был одним из водообильных. Тогда общий объем наполнения водохранилищ составлял 248 млн кубов (98%), и только за апрель он увеличился на 10 млн.Минимальный объем наполнения едва достиг 65 миллионов при апрельском притоке 7 млн, а среднемноголетним значением, согласно данным, является 191 млн кубометров и приток в апреле 14-15 миллионов, добавил Николенко.Копачевский уточнил, что только за апрель в три водохранилища, питающих Симферополь, поступило 20,8 млн кубов воды, причем два из них наполнились почти полностью."В Симферопольское водохранилище за апрель поступило 8,4 миллиона кубометров воды при среднемноголетнем значении 6,9 млн, а максимальном 36 миллионов. То есть на сегодняшний день наполнение Симферопольского водохранилища составляет 29,5 миллионов. Мы его почти полностью наполнили", – рассказал Копачевский.Также почти полное сегодня Партизанское водохранилище, куда в апреле поступило 8 миллионов кубов воды, добавил он.Апрельский приток в Аянское водохранилище составил 4,4 миллиона кубов, и, хотя максимальное значение пришедшей воды составляет 5,5 миллионов, сегодня мы все же можем говоирть о некотором рекорде, сказал Копачевский."По большому счету это рекорд. Потому что, если считать сумму с начала года, то у нас приток составил 15,6 млн. А максимальный приток с начала года за 40 лет наблюдений был в 2022 году и составлял 14,4 млн. И вроде по месяцу приток не самый максимальный, хотя к нему приближается, но уже по совокупности четырех месяцев он дал нам рекордный приток", – пояснил он.И это при том, что в апреле из Аянского водохранилища был осуществлен сброс воды в объеме 3,7 миллиона кубометров."Благодаря тому, что ниже по течению реки Салгир есть еще одно русловое водохранилище – Симферопольское, этот объем воды не был безвозвратно потерян... Поскольку оно было не пустое было на начало года, у нас был осуществлен за апрель сброс в объеме 7,8 млн. И вот эта вода уже могла бы быть потенциально полезна, если бы ее использовали аграрии", – заключил эксперт.Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителямРанее генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик рассказывал, что за зиму практически все водохранилища Крыма наполнились водой на 100%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько водохранилищ естественного стока требуется Крыму На плато Ай-Петри хотят восстановить разрушенное землетрясением водохранилище В Дагестане паводок разрушил четыре школы

