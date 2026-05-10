Сколько воды накопили водохранилища Крыма за апрель - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Сколько воды накопили водохранилища Крыма за апрель
Сколько воды накопили водохранилища Крыма за апрель
Водохранилища естественного стока в Крыму за апрель пополнили 18 миллионов кубометров воды, фактический объем наполнения всех на данный момент составляет 184... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T08:12
2026-05-10T08:12
анатолий копачевский
илья николенко
водохранилище
водохранилища крыма
вода
вода крыма
вода в крыму
новости крыма
крым
Сколько воды накопили водохранилища Крыма за апрель

08:12 10.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму за апрель пополнили 18 миллионов кубометров воды, фактический объем наполнения всех на данный момент составляет 184 миллиона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Фактический объем наполнения всех водохранилищ естественного стока составляет 184 миллиона. За апрель он увеличился на 18 миллионов", – сказал Николенко.
По его словам, максимальный объем наполнения водохранилищ за 40 лет наблюдений фиксировался в 1988 году – он был одним из водообильных. Тогда общий объем наполнения водохранилищ составлял 248 млн кубов (98%), и только за апрель он увеличился на 10 млн.
Минимальный объем наполнения едва достиг 65 миллионов при апрельском притоке 7 млн, а среднемноголетним значением, согласно данным, является 191 млн кубометров и приток в апреле 14-15 миллионов, добавил Николенко.
"То есть мы практически подошли к средним показателям многолетним за прошедшие сорок лет", – резюмировал он.
Копачевский уточнил, что только за апрель в три водохранилища, питающих Симферополь, поступило 20,8 млн кубов воды, причем два из них наполнились почти полностью.
"В Симферопольское водохранилище за апрель поступило 8,4 миллиона кубометров воды при среднемноголетнем значении 6,9 млн, а максимальном 36 миллионов. То есть на сегодняшний день наполнение Симферопольского водохранилища составляет 29,5 миллионов. Мы его почти полностью наполнили", – рассказал Копачевский.
Также почти полное сегодня Партизанское водохранилище, куда в апреле поступило 8 миллионов кубов воды, добавил он.
"В Партизанское водохранилище с начала года поступило 28,3 миллиона... эта цифра опять же соотносится с объемом самого водохранилища. И оно наполнено уже на 29,5 млн. То есть практически при общем объеме 34 миллиона это практически полное водохранилище", – отметил Копачевский.
Апрельский приток в Аянское водохранилище составил 4,4 миллиона кубов, и, хотя максимальное значение пришедшей воды составляет 5,5 миллионов, сегодня мы все же можем говоирть о некотором рекорде, сказал Копачевский.
"По большому счету это рекорд. Потому что, если считать сумму с начала года, то у нас приток составил 15,6 млн. А максимальный приток с начала года за 40 лет наблюдений был в 2022 году и составлял 14,4 млн. И вроде по месяцу приток не самый максимальный, хотя к нему приближается, но уже по совокупности четырех месяцев он дал нам рекордный приток", – пояснил он.
И это при том, что в апреле из Аянского водохранилища был осуществлен сброс воды в объеме 3,7 миллиона кубометров.
"Благодаря тому, что ниже по течению реки Салгир есть еще одно русловое водохранилище – Симферопольское, этот объем воды не был безвозвратно потерян... Поскольку оно было не пустое было на начало года, у нас был осуществлен за апрель сброс в объеме 7,8 млн. И вот эта вода уже могла бы быть потенциально полезна, если бы ее использовали аграрии", – заключил эксперт.
Ранее генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик рассказывал, что за зиму практически все водохранилища Крыма наполнились водой на 100%.
