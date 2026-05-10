Рейтинг@Mail.ru
Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260510/sevastopolskie-molodye-it-inzhenery-pokazali-vysokoe-masterstvo-v-moskve-1155906414.html
Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве
Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве
Севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T11:41
2026-05-10T11:41
севастополь
новости севастополя
главное управление разведки украины (гур)
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0a/1155906303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43b51ed5573e20b34329997ec55acb77.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах. Об этом в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что это была настоящая битва инженерной мысли, где команды со всей страны создавали и запускали рабочий прототип БЭК на воздушной подушке, выполняли задания по маневрированию, участвовали в гонках и битвах."Наша команда "Севастополь", участвуя в Гранд-финале впервые, просто взорвала соревнования. Мы обошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга и даже таких гигантов, как завод имени Илюшина. До главного приза чуть-чуть не дотянули, но уверен, что это лишь раззадорит нашу команду на следующий год!", – рассказал губернатор Севастополя.В других номинациях Севастополь также занял почетные места. В треке "Сборка Сим" – уверенное второе место за виртуозную онлайн-сборку дрона "Геоскан Пионер". В этапе "Кибердоставка" – снова серебро за мастерское управление реальным дроном "Геоскан-801" и наземным роботом.И напомнил, что в Севастополе выстроили целую экосистему для развития инженерных талантов и подготовки кадров будущего. От Станции юных техников и "IT-куба. Гагарин" до "Кванториума", колледжей и Севастопольского госуниверситета – все работают вместе, при поддержке ключевого партнера.Это позволяет нашим ребятам работать с самыми передовыми беспилотными системами, готовясь к работе в реальном секторе. Поддержка таких инициатив – наш приоритет. Мы инвестируем в наше будущее, укрепляя позиции Севастополя как центра высоких технологий и беспилотных систем", – резюмировал губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ XXVIII) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработки севастопольских ученых внесли в ГосреестрВ Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0a/1155906303_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ed7c455346b311b18058e6f0e447151.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, главное управление разведки украины (гур), беспилотник (бпла, дрон)
Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве

Севастопольцы заняли призовые места во всероссийском проекте "Кибердром" в Москве

11:41 10.05.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве
Севастопольские IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах. Об этом в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Севастопольцы покорили Москву. Наша команда на Гранд-финале всероссийского проекта "Кибердром" отлично представила город", – сказано в сообщении.
Развожаев подчеркнул, что это была настоящая битва инженерной мысли, где команды со всей страны создавали и запускали рабочий прототип БЭК на воздушной подушке, выполняли задания по маневрированию, участвовали в гонках и битвах.
"Наша команда "Севастополь", участвуя в Гранд-финале впервые, просто взорвала соревнования. Мы обошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга и даже таких гигантов, как завод имени Илюшина. До главного приза чуть-чуть не дотянули, но уверен, что это лишь раззадорит нашу команду на следующий год!", – рассказал губернатор Севастополя.
В других номинациях Севастополь также занял почетные места. В треке "Сборка Сим" – уверенное второе место за виртуозную онлайн-сборку дрона "Геоскан Пионер". В этапе "Кибердоставка" – снова серебро за мастерское управление реальным дроном "Геоскан-801" и наземным роботом.
"В личном зачете на симуляторе "Квадросим" Роман Бажанов и Михаил Сорочинский – взяли второе и третье места среди всех финалистов. Наша сборная — настоящий "Прорыв года", как признали сами организаторы", – добавил Михаил Развожаев.
И напомнил, что в Севастополе выстроили целую экосистему для развития инженерных талантов и подготовки кадров будущего. От Станции юных техников и "IT-куба. Гагарин" до "Кванториума", колледжей и Севастопольского госуниверситета – все работают вместе, при поддержке ключевого партнера.
Это позволяет нашим ребятам работать с самыми передовыми беспилотными системами, готовясь к работе в реальном секторе. Поддержка таких инициатив – наш приоритет. Мы инвестируем в наше будущее, укрепляя позиции Севастополя как центра высоких технологий и беспилотных систем", – резюмировал губернатор Севастополя.
Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ XXVIII) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разработки севастопольских ученых внесли в Госреестр
В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
 
СевастопольНовости СевастополяГлавное управление разведки Украины (ГУР)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:12ДТП с автобусом в Пензенской области: пострадал мужчина и трое детей
12:52Киевский режим потерял 735 боевиков за сутки
12:31Более 16 тысяч нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия
12:1057 украинских дронов сбила ПВО за сутки - Минобороны
11:56Население Украины сократилось вдвое с 1991 года
11:41Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве
11:08История - оружие: Мединский о приговоре на Украине за издание его учебника
10:55Восемь человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ
10:29На юге России полностью восстановили авиасообщение
10:12Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов
09:56Готовы платить больше: ФРГ будут договариваться с США о "Томагавках"
09:31Флот в Севастополе проведет учебные стрельбы по всему побережью
09:15Пленный немецкий солдат рассказал о спасших его от голода советских военных
08:49"Связная" войны: 102 года Юлии Друниной
08:12Сколько воды накопили водохранилища Крыма за апрель
07:49Отдых компанией в Крыму : куда едут россияне и сколько это стоит
07:08Урожайность новых виноградников в Крыму выросла вдвое
00:01В воскресенье фронт принесет в Крым кратковременные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 10 мая
22:47В Севастополе выложили из свечей Орден Великой Отечественной войны
Лента новостейМолния