https://crimea.ria.ru/20260510/sevastopolskie-molodye-it-inzhenery-pokazali-vysokoe-masterstvo-v-moskve-1155906414.html

Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве

Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве - РИА Новости Крым, 10.05.2026

Севастопольские молодые IT-инженеры показали высокое мастерство в Москве

Севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T11:41

2026-05-10T11:41

2026-05-10T11:41

севастополь

новости севастополя

главное управление разведки украины (гур)

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0a/1155906303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43b51ed5573e20b34329997ec55acb77.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Севастопольцы показали достойные результаты на соревнованиях всероссийского проекта "Кибердром". Молодые инженеры из города-героя боролись с командами со всей страны, создавая и запуская рабочие прототипы БЭКов, участвовали в гонках и битвах. Об этом в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что это была настоящая битва инженерной мысли, где команды со всей страны создавали и запускали рабочий прототип БЭК на воздушной подушке, выполняли задания по маневрированию, участвовали в гонках и битвах."Наша команда "Севастополь", участвуя в Гранд-финале впервые, просто взорвала соревнования. Мы обошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга и даже таких гигантов, как завод имени Илюшина. До главного приза чуть-чуть не дотянули, но уверен, что это лишь раззадорит нашу команду на следующий год!", – рассказал губернатор Севастополя.В других номинациях Севастополь также занял почетные места. В треке "Сборка Сим" – уверенное второе место за виртуозную онлайн-сборку дрона "Геоскан Пионер". В этапе "Кибердоставка" – снова серебро за мастерское управление реальным дроном "Геоскан-801" и наземным роботом.И напомнил, что в Севастополе выстроили целую экосистему для развития инженерных талантов и подготовки кадров будущего. От Станции юных техников и "IT-куба. Гагарин" до "Кванториума", колледжей и Севастопольского госуниверситета – все работают вместе, при поддержке ключевого партнера.Это позволяет нашим ребятам работать с самыми передовыми беспилотными системами, готовясь к работе в реальном секторе. Поддержка таких инициатив – наш приоритет. Мы инвестируем в наше будущее, укрепляя позиции Севастополя как центра высоких технологий и беспилотных систем", – резюмировал губернатор Севастополя.Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ XXVIII) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработки севастопольских ученых внесли в ГосреестрВ Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, главное управление разведки украины (гур), беспилотник (бпла, дрон)