https://crimea.ria.ru/20260510/plennyy-nemetskiy-soldat-rasskazal-o-spasshikh-ego-ot-goloda-sovetskikh-voennykh--1155904561.html
Пленный немецкий солдат рассказал о спасших его от голода советских военных
Пленный немецкий солдат рассказал о спасших его от голода советских военных - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Пленный немецкий солдат рассказал о спасших его от голода советских военных
Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных как о людях, готовых поделиться последней едой, РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T09:15
2026-05-10T09:15
2026-05-10T09:26
история
великая отечественная война
ссср
германия
пленные
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/80/1118258065_222:377:3192:2048_1920x0_80_0_0_1e0b62d1845e25327df5d4ab1c807ab5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных как о людях, готовых поделиться последней едой, рассказала РИА Новости дочь бывшего солдата вермахта, жительница ФРГ Марианна Голлуб.По словам Голлуб, в 1943 году после отступления немецких войск в результате поражения в Сталинградской битве ее отец Герберт Рихард Роберт Голлуб попал в плен. Согласно его рассказам, советские солдаты буквально спасли истощенных, ослабленных голодом и холодом немецких военнопленных от смерти.Он добавила, что отношение советских военных ее отец запомнил на всю жизнь.Голлуб отметила, что после возвращения в Германию ее отец всегда тепло отзывался о русских и "рассказывал о них только хорошее".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ ФСБ раскрыла детали подготовки нацистами украинских пропагандистовРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
ссср
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/80/1118258065_991:397:3192:2048_1920x0_80_0_0_a84779ea8415c0dede00ef81b3efab20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, великая отечественная война, ссср, германия, пленные
Пленный немецкий солдат рассказал о спасших его от голода советских военных
Пленный немецкий солдат добрым словом вспоминал советских военных, спасших его от голода
09:15 10.05.2026 (обновлено: 09:26 10.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных как о людях, готовых поделиться последней едой, рассказала РИА Новости дочь бывшего солдата вермахта, жительница ФРГ Марианна Голлуб.
По словам Голлуб, в 1943 году после отступления немецких войск в результате поражения в Сталинградской битве ее отец Герберт Рихард Роберт Голлуб попал в плен. Согласно его рассказам, советские солдаты буквально спасли истощенных, ослабленных голодом и холодом немецких военнопленных от смерти.
"Отец рассказывал, что у (советских - ред.) солдат была капустная похлебка. Они просто добавляли туда больше воды и делили ее с пленными", - сообщила собеседница агентства.
Он добавила, что отношение советских военных ее отец запомнил на всю жизнь.
Голлуб отметила, что после возвращения в Германию ее отец всегда тепло отзывался о русских и "рассказывал о них только хорошее".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: