Пленный немецкий солдат рассказал о спасших его от голода советских военных

2026-05-10T09:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных как о людях, готовых поделиться последней едой, рассказала РИА Новости дочь бывшего солдата вермахта, жительница ФРГ Марианна Голлуб.По словам Голлуб, в 1943 году после отступления немецких войск в результате поражения в Сталинградской битве ее отец Герберт Рихард Роберт Голлуб попал в плен. Согласно его рассказам, советские солдаты буквально спасли истощенных, ослабленных голодом и холодом немецких военнопленных от смерти.Он добавила, что отношение советских военных ее отец запомнил на всю жизнь.Голлуб отметила, что после возвращения в Германию ее отец всегда тепло отзывался о русских и "рассказывал о них только хорошее".

