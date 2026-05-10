Перемирие в честь Дня Победы и удар по Джанкою – топ недели

Перемирие в честь Дня Победы и атаки ВСУ на Крым и другие регионы РФ – топ новостей недели
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Террористические удары киевского режима по Джанкою и Чебоксарам с жертвами среди мирных россиян. Атака ВСУ на филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону и приостановка работы аэропортов юга России. Объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы и нарушения "режима тишины" со стороны Киева. Найденные в украинском плену российские офицеры. Ситуация в Ормузском проливе и операция США "Свобода". Землетрясение в Черном море.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Жертвы ВСУ в Джанкое
Массированная атака беспилотников на Крым началась во вторник вечером. В 22:28 глава республики Сергей Аксенов сообщил, что по беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы. В разных районах полуострова было громко. Позже он проинформировал, что в результате ударов по городу Джанкою на севере Крыма есть жертвы – погибли 5 человек. Преступление ВСУ против жителей Крыма расследует Следственный комитет России. Удар украинских боевиков по Джанкою стал наглядным примером того, как киевский режим грубо нарушил им же объявленное "перемирие", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал гибель мирных людей большой трагедией.
Атака на Чебоксары
Также в ночь на вторник боевики ВСУ атаковали и другие регионы РФ. В частности, Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате ударов повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые здания и более двух десятков домов в Чебоксарах. Погибли два человека, более 30 получили ранения. Днем в городе останавливали общественный транспорт и переводили школьников на дистанционное обучение. Как сообщили в СК России ВСУ ударили по Чебоксарам крылатыми ракетами и БПЛА, возбуждено уголовное дело о теракте.
Удар по зданию аэронавигации
8 мая ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. В этой связи Росавиация объявила о временной приостановке работы 13 аэропортов – Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Аэропорты юга России приостановили прием самолетов до 12 мая, но этот срок может сократиться, уточнили позже в пресс-службе Росавиации.
10 мая авиасообщение в южном направлении России после ограничений было восстановлено в полном объеме. С 9 мая перевезено больше 74 тысяч пассажиров.
Перемирие в честь Дня Победы
Террористические атаки Киев ведет на фоне объявленного перемирия. 4 мая стало известно, что президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, заявили в Минобороны РФ.
Глава Киевского режима Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая. Политолог Алексей Анпилогов, комментируя это заявление отметил, что "режима тишины" Зеленского объясняется стремлением главы киевского режима выиграть время для поставок вооружений формированиям ВСУ на линии фронта.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
Офицеры РФ в украинском плену
Двое российских офицеров, которые больше года числились пропавшими без вести, найдены в украинском плену, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Благодаря усилиям омбудсмена родственники военных получили с украинской стороны фотографии и письма. Также Москалькова сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными.
Ситуация в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп в понедельник анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В рамках операции США задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Уже во вторник Америка временно приостановила сопровождение судов в Ормузском проливе в рамках объявленной операции "Свобода" по просьбе Пакистана и ряда других стран.
6 мая министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что сейчас имеется возможность в кратчайшие сроки урегулировать проблему открытия Ормузского пролива.
Землетрясение в Черном море
3 мая в Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр находился на глубине в десять километров, в 151 километре от Керчи и в 118 километрах к юго-востоку от Феодосии. Толчки слабой силы не принесли разрушений. Также обошлось без пострадавших.