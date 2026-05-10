Отдых компанией в Крыму : куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 10.05.2026

Судак и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир

2026-05-10T07:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Судак и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру."На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Казань и Сочи, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте Москва, за которой 5% "компанейских" бронирований в мае", – сказано в сообщении.В Питере средняя стоимость размещения обойдется в 6640 рублей в сутки, в Казани – в 7927, в Сочи за ночевку в отеле в среднем просят 5302 рубля, а в Москве – 7479.Также в десятку лидеров вошли Краснодар – 4904 рубля за номер, Кисловодск – 5900 рублей, Калининград и Геленджик – 5998 и 5375 рублей соответственно.Ялта также заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОРЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции – экспертСельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по России

