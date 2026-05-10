Школьный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области

Один ребенок погиб и семеро попали в больницу после столкновения школьного автобуса с грузовиком. Трагедия произошла на трассе в Омской области.

2026-05-10T15:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 май - РИА Новости Крым. Один ребенок погиб и семеро попали в больницу после столкновения школьного автобуса с грузовиком. Трагедия произошла на трассе в Омской области. Об этом сообщили в Управлении МВД России по области.По информации правоохранителей, сообщение о ДТП, в котором пострадали дети поступило в воскресенье сегодня в 16.30 часов (по местному времени, разница с МСК + 3 часа – ред.).В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семь детей доставлены в больницу. Всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь детей.Также в воскресенье стало известно, что водитель иномарки и три ребенка пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Нижний Новгород – Саратов в Пензенской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в СочиДТП с микроавтобусом ограничило движение на трассе Ялта-СевастопольВ Симферополе водитель сбил ребенка на парковке ТЦ - дело ушло в суд

