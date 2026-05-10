Школьный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Школьный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области
Один ребенок погиб и семеро попали в больницу после столкновения школьного автобуса с грузовиком. Трагедия произошла на трассе в Омской области. Об этом... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T15:16
2026-05-10T15:32
15:16 10.05.2026 (обновлено: 15:32 10.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 май - РИА Новости Крым. Один ребенок погиб и семеро попали в больницу после столкновения школьного автобуса с грузовиком. Трагедия произошла на трассе в Омской области. Об этом сообщили в Управлении МВД России по области.
По информации правоохранителей, сообщение о ДТП, в котором пострадали дети поступило в воскресенье сегодня в 16.30 часов (по местному времени, разница с МСК + 3 часа – ред.).

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что в районе 519 километра автодороги "Тюмень-Омск" произошло столкновение школьного автобуса "ГАЗель" с большегрузным автомобилем", – сказано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семь детей доставлены в больницу. Всего в момент ДТП в салоне автобуса находилось восемь детей.
"Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки", – добавили в сообщении.
Также в воскресенье стало известно, что водитель иномарки и три ребенка пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Нижний Новгород – Саратов в Пензенской области.
