Население Украины сократилось вдвое с 1991 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В "незалежной" ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается. Сейчас украинское население составляет примерно 22-25 миллионов человек. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на профильных руководителей Украины.
"Население Украины сейчас составляет примерно 22-25 млн человек", – заявил министр социальной политики Украины Денис Улютин.
В стране ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается, сообщал ранее глава Офиса миграционной политики страны Воскобойник.
Несмотря на это, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и срока всеобщей мобилизации на Украине. Законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней в Раду ранее внес сам Зеленский. Документ поддержали 315 депутатов. Таким образом, военное положение на Украине продлевают уже 19-й раз. Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
