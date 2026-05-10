На юге России полностью восстановили авиасообщение

Авиасообщение в южном направлении России после ограничений восстановлено в полном объеме. С 9 мая перевезено больше 74 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T10:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Авиасообщение в южном направлении России после ограничений восстановлено в полном объеме. С 9 мая перевезено больше 74 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМы* по ранее введенным ограничениям, подчеркнули в ведомстве.По информации Минтранса, за 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысяч пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в и из аэропортов Юга России – отмен рейсов не производилось. 10 мая уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая. Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено.Вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совбеза сообщил, что авиационное сообщение на Юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней.*НОТАМ (от англ. Nоtice To Air Missions – "извещение летному составу") – извещение о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, а также об опасности, имеющей важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

