Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
Заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения... РИА Новости Крым, 10.05.2026
Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА

20:13 10.05.2026 (обновлено: 20:14 10.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения нефтебазы. Об этом пишет РИА Новости.
"Я принял решение уйти в отставку с поста министра обороны. В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Дроны, иностранные дроны, не должны угрожать безопасности нашего народа", – заявил Спрудс на пресс-конференции, которую транслировал сайт министерства обороны.
Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два. Спрудс заявил, что беспилотники могут быть украинскими.
17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта а Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
