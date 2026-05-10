https://crimea.ria.ru/20260510/ministr-oborony-latvii-podal-v-otstavku-posle-padeniya-ukrainskikh-bpla-1155912021.html
Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА
Заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T20:13
2026-05-10T20:13
2026-05-10T20:14
беспилотник (бпла, дрон)
латвия
в мире
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
европейский союз (ес)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146973247_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_65815c825b1668fbf03a9e0ca59102d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения нефтебазы. Об этом пишет РИА Новости.Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два. Спрудс заявил, что беспилотники могут быть украинскими.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта а Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ Зачем Европе нужна война с Россией – мнениеПольша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель
латвия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146973247_302:0:2067:1324_1920x0_80_0_0_a3a72b0e2dea38997a3bd7d86a1c3597.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), латвия, в мире, новости , всу (вооруженные силы украины), украина, европейский союз (ес)