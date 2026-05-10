Министр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛА

Заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T20:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Заявление об отставке подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс после падения под Резекне двух предположительно украинских беспилотников и повреждения нефтебазы. Об этом пишет РИА Новости.Портал LSM со ссылкой на полицию в четверг сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, беспилотника было два. Спрудс заявил, что беспилотники могут быть украинскими.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта а Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.

беспилотник (бпла, дрон), латвия, в мире, новости , всу (вооруженные силы украины), украина, европейский союз (ес)