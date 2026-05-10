https://crimea.ria.ru/20260510/krymskiy-proekt-deti-geroev-predstavyat-v-drugikh-regionakh-rossii-1155766434.html
Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
Почти 300 предпринимателей участвуют в благотворительном проекте помощи детям погибших участников специальной военной операции "Дети Героев". Уникальный проект... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T19:21
2026-05-10T19:21
2026-05-10T19:21
дети героев
новости
крым
новости крыма
общество
новости сво
ветераны сво
участники сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135576797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dfc1bd4300dbe1a43019cb56c4ce21c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Почти 300 предпринимателей участвуют в благотворительном проекте помощи детям погибших участников специальной военной операции "Дети Героев". Уникальный проект поддержали и в Молодежном парламенте при Государственной Думе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали Депутат Государственного Совета Республики Крым, военный волонтер Никита Сандалов и член ОП РК, руководитель проекта "Дети Героев" Евгений Пичугин.В первую очередь, по его словам, проект рассчитан на детей погибших военнослужащих."Мы работаем с 2024 года, а проект разрабатывался с 2023 года. У нас это происходит таким способом, что на церемониях вручения мы вручаем медали в память о смелости, о подвигах отца. А к медали прилагается удостоверение, по которому дети получают меры поддержки", - пояснил гость студии.Руководитель проекта подчеркнул, что в России на высоком уровне оказывается помощь детям этой категории."А мы дополнительно помогаем ребятам, чтобы у них были возможности по развлечениям. Во все крупные парки развлечений им организован бесплатный вход, а также в несколько аквапарков. Мы сумели подписать с двадцатью частными клиниками соглашение, туда входят и стоматологии, и лаборатории, и частные больницы. Есть у нас несколько интернет-провайдеров, которые предоставляют детям бесплатный интернет. Буквально на днях подписали соглашение с батутным комплексом в Симферополе на 50% скидку на посещение", - рассказал он.Военный волонтер Никита Сандалов отметил, что данный проект является уникальным и мог появится только в нашем регионе.Сегодня, уточнил Пичугин, партнерами проекта являются 280 представителей малого и крупного бизнеса в Крыму. Продолжается работа в части развития и продвижения проекта в государственных, муниципальных органах и различных общественных институтах."Так сложилось, что меня делегировали парламентом Республики Крым в Молодежный парламент при Государственной Думе. На прошлой неделе с его председателем Артемом Николаевым мы обсудили данный проект, он его поддержал, и уже на ближайшем заседании проект будет рассмотрен. В рамках этого вопроса мы хотим просто рассказать всем субъектам о том, что данный проект есть, и очень успешно реализуется", - подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхКрымский проект "Дети героев" может получить федеральный статусВ Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135576797_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e39cab1e07b6e987277eea0cd92f6b13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети героев, новости, крым, новости крыма, общество, новости сво, ветераны сво, участники сво
Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
Благотворительный проект "Дети Героев" представлен в регионах станы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым.
Почти 300 предпринимателей участвуют в благотворительном проекте помощи детям погибших участников специальной военной операции "Дети Героев". Уникальный проект поддержали и в Молодежном парламенте при Государственной Думе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали Депутат Государственного Совета Республики Крым, военный волонтер Никита Сандалов и член ОП РК, руководитель проекта "Дети Героев" Евгений Пичугин.
"Это проект, который объединил нас в большую семью - предпринимателей, ответственных граждан, наставников. Он действует в дополнение к государственным мерам поддержки и дает возможность ежедневно быть рядом с детьми наших героев", - отметил Евгений Пичугин.
В первую очередь, по его словам, проект рассчитан на детей погибших военнослужащих.
"Мы работаем с 2024 года, а проект разрабатывался с 2023 года. У нас это происходит таким способом, что на церемониях вручения мы вручаем медали в память о смелости, о подвигах отца. А к медали прилагается удостоверение, по которому дети получают меры поддержки", - пояснил гость студии.
Руководитель проекта подчеркнул, что в России на высоком уровне оказывается помощь детям этой категории.
"А мы дополнительно помогаем ребятам, чтобы у них были возможности по развлечениям. Во все крупные парки развлечений им организован бесплатный вход, а также в несколько аквапарков. Мы сумели подписать с двадцатью частными клиниками соглашение, туда входят и стоматологии, и лаборатории, и частные больницы. Есть у нас несколько интернет-провайдеров, которые предоставляют детям бесплатный интернет. Буквально на днях подписали соглашение с батутным комплексом в Симферополе на 50% скидку на посещение", - рассказал он.
Военный волонтер Никита Сандалов отметил, что данный проект является уникальным и мог появится только в нашем регионе.
"Этот проект является флагманом, потому что такого проекта нигде, ни в каком регионе больше нет, и здесь он представляет уникальные меры поддержки, которые гарантируются у нас частным бизнесом. По моему мнению, такое могло родиться только в Крыму", - сказал он.
Сегодня, уточнил Пичугин, партнерами проекта являются 280 представителей малого и крупного бизнеса в Крыму. Продолжается работа в части развития и продвижения проекта в государственных, муниципальных органах и различных общественных институтах.
"Так сложилось, что меня делегировали парламентом Республики Крым в Молодежный парламент при Государственной Думе. На прошлой неделе с его председателем Артемом Николаевым мы обсудили данный проект, он его поддержал, и уже на ближайшем заседании проект будет рассмотрен. В рамках этого вопроса мы хотим просто рассказать всем субъектам о том, что данный проект есть, и очень успешно реализуется", - подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: