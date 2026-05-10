Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Крымский проект "Дети Героев" представят в других регионах России
Почти 300 предпринимателей участвуют в благотворительном проекте помощи детям погибших участников специальной военной операции "Дети Героев". Уникальный проект... РИА Новости Крым, 10.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Почти 300 предпринимателей участвуют в благотворительном проекте помощи детям погибших участников специальной военной операции "Дети Героев". Уникальный проект поддержали и в Молодежном парламенте при Государственной Думе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали Депутат Государственного Совета Республики Крым, военный волонтер Никита Сандалов и член ОП РК, руководитель проекта "Дети Героев" Евгений Пичугин.

"Это проект, который объединил нас в большую семью - предпринимателей, ответственных граждан, наставников. Он действует в дополнение к государственным мерам поддержки и дает возможность ежедневно быть рядом с детьми наших героев", - отметил Евгений Пичугин.

В первую очередь, по его словам, проект рассчитан на детей погибших военнослужащих.
"Мы работаем с 2024 года, а проект разрабатывался с 2023 года. У нас это происходит таким способом, что на церемониях вручения мы вручаем медали в память о смелости, о подвигах отца. А к медали прилагается удостоверение, по которому дети получают меры поддержки", - пояснил гость студии.
Руководитель проекта подчеркнул, что в России на высоком уровне оказывается помощь детям этой категории.
"А мы дополнительно помогаем ребятам, чтобы у них были возможности по развлечениям. Во все крупные парки развлечений им организован бесплатный вход, а также в несколько аквапарков. Мы сумели подписать с двадцатью частными клиниками соглашение, туда входят и стоматологии, и лаборатории, и частные больницы. Есть у нас несколько интернет-провайдеров, которые предоставляют детям бесплатный интернет. Буквально на днях подписали соглашение с батутным комплексом в Симферополе на 50% скидку на посещение", - рассказал он.
Военный волонтер Никита Сандалов отметил, что данный проект является уникальным и мог появится только в нашем регионе.

"Этот проект является флагманом, потому что такого проекта нигде, ни в каком регионе больше нет, и здесь он представляет уникальные меры поддержки, которые гарантируются у нас частным бизнесом. По моему мнению, такое могло родиться только в Крыму", - сказал он.

Сегодня, уточнил Пичугин, партнерами проекта являются 280 представителей малого и крупного бизнеса в Крыму. Продолжается работа в части развития и продвижения проекта в государственных, муниципальных органах и различных общественных институтах.
"Так сложилось, что меня делегировали парламентом Республики Крым в Молодежный парламент при Государственной Думе. На прошлой неделе с его председателем Артемом Николаевым мы обсудили данный проект, он его поддержал, и уже на ближайшем заседании проект будет рассмотрен. В рамках этого вопроса мы хотим просто рассказать всем субъектам о том, что данный проект есть, и очень успешно реализуется", - подытожил спикер.
