Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Крымский мост – очередь продолжает расти со стороны полуострова
16:05 10.05.2026 (обновлено: 16:09 10.05.2026)
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На Крымском мосту за два часа очередь на досмотр осталась на прежнем уровне. На автоподходах ожидают 20 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Очередь на ручной досмотр начала расти после обеда. К 14 часам на автоподходах находилось 20 машин, затем в течение часа она удвоилась.
"По состоянию на 16 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи снова находится 20 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
