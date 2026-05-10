Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов

На Крымском мосту за два часа очередь на досмотр осталась на прежнем уровне. На автоподходах ожидают 20 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T16:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. На Крымском мосту за два часа очередь на досмотр осталась на прежнем уровне. На автоподходах ожидают 20 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на ручной досмотр начала расти после обеда. К 14 часам на автоподходах находилось 20 машин, затем в течение часа она удвоилась.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

