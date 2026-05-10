Киевский режим потерял 735 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Киевский режим потерял 735 боевиков за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Со стороны ВСУ зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня. Киевский режим потерял 735 боевиков от зеркального реагирования на нарушения перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае", – сказано в сообщении.
Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня, добавили в оборонном ведомстве.
В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА, подчеркнули в Минобороны.
В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и три станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Запад "в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии западного производства и семь станций РЭБ.
Подразделения "Южной" группировки войск в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР. Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.
Группировка войск "Центр" отразила восемь атак ВСУ в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" в ответ на огневые налеты противника нанесли поражение живой силе и технике ВСУ Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и десять автомобилей.
Группировка войск "Днепр" в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и десять автомобилей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что после вступления в силу режима прекращения огня в честь празднования Дня Победы ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, а также нанесли 7 151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
