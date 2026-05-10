Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта

2026-05-10T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Первый воздушный кондиционер был запатентован 112 лет назад. Сегодня кондиционеры есть практически во всех офисных и жилых помещениях, а используются они почти круглый год: для охлаждения летом и обогрева зимой. Инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" Юрий Артамонов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" о том, как самостоятельно подготовить технику к сезону интенсивной работы.Артамонов рекомендует заняться обслуживанием техники в межсезонье, когда специализирующиеся на этом фирмы еще не сильно загружены, или же провести необходимые работы самостоятельно."Самое главное – помыть фильтры, которые находятся в корпусе кондиционера. Купить бытовой распылитель, таким, например, распыляют воду на белье или цветы, залить в него хлоргексидин. В кондиционере на внутреннем блоке расположена ребристая деталь, так называемый теплообменник, ее нужно тщательно обработать из распылителя. То есть со снятой крышкой, снятыми фильтрами, мы весь теплообменник из распылителя обрызгиваем и даем этой влаге стечь через дренажную трубочку на улицу. После чего ставим обратно в кондиционер промытые фильтры", – рассказывает Артамонов.Перед включением прибора в розетку, инженер советует проверить штепсельную вилку на конце провода. По его словам, кондиционер потребляет большую мощность, и после длительного использования на вилке или же в самой розетке могут быть следы оплавления. В таком случае поврежденную деталь стоит немедленно заменить, чтобы избежать возможных происшествий, например, возгорания или замыкания.По мнению Артамонова, справиться с обслуживанием прибора может любой человек, не обладающий специальными навыками, как мужчина, так и женщина.Инженер также напомнил, что кондиционер предназначен для "переработки" воздуха, накопленного в помещении, и не решает задачи вентиляции, то есть не обменивается воздухом с окружающей средой.

