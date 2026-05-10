https://crimea.ria.ru/20260510/kak-sekonomit-na-obsluzhivanii-konditsionera-letom--sovety-eksperta-1123111777.html
Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта
Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта
Первый воздушный кондиционер был запатентован 112 лет назад. Сегодня кондиционеры есть практически во всех офисных и жилых помещениях, а используются они почти... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T16:46
2026-05-10T16:46
2026-05-10T16:46
общество
совет эксперта
юрий артамонов
кондиционер
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119720868_0:32:1800:1045_1920x0_80_0_0_c463ebcc64d2d86ca5b243c0e636bdd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Первый воздушный кондиционер был запатентован 112 лет назад. Сегодня кондиционеры есть практически во всех офисных и жилых помещениях, а используются они почти круглый год: для охлаждения летом и обогрева зимой. Инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" Юрий Артамонов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" о том, как самостоятельно подготовить технику к сезону интенсивной работы.Артамонов рекомендует заняться обслуживанием техники в межсезонье, когда специализирующиеся на этом фирмы еще не сильно загружены, или же провести необходимые работы самостоятельно."Самое главное – помыть фильтры, которые находятся в корпусе кондиционера. Купить бытовой распылитель, таким, например, распыляют воду на белье или цветы, залить в него хлоргексидин. В кондиционере на внутреннем блоке расположена ребристая деталь, так называемый теплообменник, ее нужно тщательно обработать из распылителя. То есть со снятой крышкой, снятыми фильтрами, мы весь теплообменник из распылителя обрызгиваем и даем этой влаге стечь через дренажную трубочку на улицу. После чего ставим обратно в кондиционер промытые фильтры", – рассказывает Артамонов.Перед включением прибора в розетку, инженер советует проверить штепсельную вилку на конце провода. По его словам, кондиционер потребляет большую мощность, и после длительного использования на вилке или же в самой розетке могут быть следы оплавления. В таком случае поврежденную деталь стоит немедленно заменить, чтобы избежать возможных происшествий, например, возгорания или замыкания.По мнению Артамонова, справиться с обслуживанием прибора может любой человек, не обладающий специальными навыками, как мужчина, так и женщина.Инженер также напомнил, что кондиционер предназначен для "переработки" воздуха, накопленного в помещении, и не решает задачи вентиляции, то есть не обменивается воздухом с окружающей средой.Ранее эксперт по недвижимости рассказал о том, на какие факторы обратить внимание при выборе жилья на вторичном рынке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119720868_5:0:1800:1346_1920x0_80_0_0_774a9b5dcd2fe4412722be2705ac7f83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта, юрий артамонов, кондиционер, новости крыма, крым
Как сэкономить на обслуживании кондиционера летом – советы эксперта
Как сэкономить на обслуживании кондиционера и самому подготовить технику к лету
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым.
Первый воздушный кондиционер был запатентован 112 лет назад. Сегодня кондиционеры есть практически во всех офисных и жилых помещениях, а используются они почти круглый год: для охлаждения летом и обогрева зимой. Инженер регионального подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" Юрий Артамонов рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
о том, как самостоятельно подготовить технику к сезону интенсивной работы.
Артамонов рекомендует заняться обслуживанием техники в межсезонье, когда специализирующиеся на этом фирмы еще не сильно загружены, или же провести необходимые работы самостоятельно.
"Самое главное – помыть фильтры, которые находятся в корпусе кондиционера. Купить бытовой распылитель, таким, например, распыляют воду на белье или цветы, залить в него хлоргексидин. В кондиционере на внутреннем блоке расположена ребристая деталь, так называемый теплообменник, ее нужно тщательно обработать из распылителя. То есть со снятой крышкой, снятыми фильтрами, мы весь теплообменник из распылителя обрызгиваем и даем этой влаге стечь через дренажную трубочку на улицу. После чего ставим обратно в кондиционер промытые фильтры", – рассказывает Артамонов.
Перед включением прибора в розетку, инженер советует проверить штепсельную вилку на конце провода. По его словам, кондиционер потребляет большую мощность, и после длительного использования на вилке или же в самой розетке могут быть следы оплавления. В таком случае поврежденную деталь стоит немедленно заменить, чтобы избежать возможных происшествий, например, возгорания или замыкания.
По мнению Артамонова, справиться с обслуживанием прибора может любой человек, не обладающий специальными навыками, как мужчина, так и женщина.
Инженер также напомнил, что кондиционер предназначен для "переработки" воздуха, накопленного в помещении, и не решает задачи вентиляции, то есть не обменивается воздухом с окружающей средой.
"Кондиционер обеспечивает перемещение воздушных масс именно в помещении, то есть он не выпускает наружу воздух и не притягивает новый. Грубо говоря, в помещении воздух остается прежним, а если в нем находятся люди, то кислород, который они потребляют, и CO2, который выделяют, остаются в помещении", – объясняет он.
Ранее эксперт по недвижимости рассказал о том, на какие факторы
обратить внимание при выборе жилья на вторичном рынке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.