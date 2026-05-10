История - оружие: Мединский о приговоре на Украине за издание его учебника

2026-05-10T11:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. История - это оружие, на Украине это понимают и боятся, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в ответ на заочный приговор украинского суда за его работу над созданием школьного учебника.В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректора МГИМО МИД Российской Федерации Анатолия Торкунова на десять лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории РФ.Также Мединский привел один из пунктов обвинения: детям "через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых "братских народах"."Значит, история - это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся", - подчеркнул председатель РВИО.В то же время Мединский поделился, что получил письмо от бойцов с линии боевого соприкосновения, в котором они передали, что в минуты отдыха слушают его "Рассказы из русской истории".Обвинительный приговор Мединскому и Торкунову был вынесен за работу над учебником для 11-го класса "История. История России. 1945 год - начало XXI века". В сообщении, опубликованном на сайте украинского генпрокурора, говорится, что они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Учебник называется "одним из инструментов российской информационной политики" в новых регионах Российской Федерации.В учебник истории, над изданием которого работал Мединский, вошли такие темы, как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, санкционное давление. С 1 сентября 2023 года новое учебное пособие для 11-х классов начали применять во всех школах России, всего было поставлено более 755 тысяч экземпляров.

