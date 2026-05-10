"Грустно уезжать от моря": как проходил последний визит Николая II в Крым

"Как грустно уезжать от моря": 110 лет исполнилось с последней поездки Николая II в Крым
© Союз ревнителей памяти императора Николая IIЛев Сергеевич Голицын ведет семью императора к винным подвалам
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Император Николай Александрович и его семья относились к Крыму с особой теплотой и любовью. Именно на полуострове, в Крестовоздвиженской церкви в Ливадии, с провозглашения в октябре 1894 года Манифеста о вступлении на престол и началось царствование последнего русского государя, продлившееся 23 года.
В этой же церкви приняла православие его супруга, императрица Александра Федоровна. При Николае II в Крыму активно развивались курорты, виноделие, торговля и промышленность, большими темпами росло население. Ровно 110 лет назад, в середине мая 1916 года, император приехал в Крым в последний раз. Произошло это за полтора года до его отречения от престола.
© РИА Новости Крым . Мария Терехова / Перейти в фотобанкОчередь в Крестовоздвиженскую дворцовую церковь, где торжественно открыли древлехранилище (музей) памяти семьи российского императора Николая II
Особенное место для Романовых
Николай Александрович часто приезжал в Севастополь, посещал корабли Черноморского флота, Музей флота, храмы и монастыри, Херсонес и памятники Крымской войны. В ливадийской резиденции император не только отдыхал, но и работал: рассматривал государственные бумаги, заслушивал доклады министров, принимал иностранных дипломатов. В часы отдыха Николай II любил играть в теннис, а также путешествовать по Южному берегу полуострова на автомобиле.
Императорская семья
Известно, что по поручению последнего российского императора началась разработка проектов моста через Керченский пролив. Было представлено два варианта строительства транспортного перехода: через косу Чушка и через остров Тузла. Однако сначала Русско-японская, а затем Первая мировая война и революция не позволили воплотить эти планы в жизнь.
В то же время при Николае II в Крыму были построены два дворца (Массандровский и Ливадийский), Севастопольский военно-исторический музей, морской торговый порт в Феодосии, здание Офицерского собрания 51-го Литовского пехотного полка, где позже был создан Симферопольский художественный музей, Музей древностей Таврической ученой архивной комиссии (будущий Центральный музей Тавриды), Музей старины в Евпатории, а также лечебницы и санатории и многие другие здания, учреждения и объекты инфраструктуры.
В Ливадийском дворце в Крыму
"Чудный день во всех отношениях"
По подсчетам историков, Николай Александрович приезжал в Крым 13 раз. Последний его визит с семьей на полуостров состоялся в мае 1916-го, в разгар Первой мировой войны. 12 мая царский поезд прибыл в Севастополь.
"Севастопольцы встречали Державного Вождя много раз в мирное время, когда после трудов государственных Император ехал на Южный берег отдыхать. Севастопольцы встречают теперь Царскую Семью среди грозных событий Великой войны. Глаза всех устремились к поезду, ожидая выхода Августейших Путешественников. Приняв рапорт, при звуках музыки, Его Императорское Величество изволил обойти почетный караул. Государыне императрице и Великим Княжнам были поднесены букеты от флота адмиралом Эбергардом и от общества морских дам", – писала о встрече государя и царской семьи газета "Крымский вестник".
После торжественной встречи на Царской пристани Николай II с семьей отправился в Романовский институт физических методов лечения – первое империи научное учреждение физиотерапевтического профиля. Также царь посетил линейные корабли "Императрица Екатерина Великая" и "Императрица Мария", которые, как писал позже в своем дневнике сам государь, произвели на него "могучее впечатление".
На следующий день императрица Александра Феодоровна с дочерьми посетили раненых воинов в санатории армии и флота и севастопольском госпитале Красного Креста. Сам император с сыном Алексеем осматривали корабли Черноморского флота.
"Чудный день во всех отношениях! Я с Алексеем побывал на 25 судах. В 9.30 часов начал объезд, посетив: лин. корабли – "Евстафий", "Иоанн Златоуст", "Пантелеймон" и "Ростислав"; и крейсера – "Кагул", "Память Меркурия", "Алмаз" и "Прут". На каждом обходил офицеров и команды и благодарил их за боевую службу. Вернулся к завтраку. В 2.30 продолжал объезд со всеми детьми. Посетил всю минную бригаду…. Кончил ровно в 5 часов…", - писал Николай II в дневнике.
Затем государь посетил площадку на Северной стороне, где шло строительство Морского корпуса – нового военно-морского учебного заведения России, а также авиацию Черноморского флота и гидро-авиационную станцию у Круглой бухты.
15 мая царь с семейством поехали к обедне во Владимирский собор, затем посетили панораму "Штурм Севастополя", новую церковь крепостной артиллерии во имя святого Иоанна-Воина и Георгиевский монастырь.
"Город разовьется в благоустроенное лечебное место"
В Ливадийский дворец в свой последний визит в Крым император так и не заехал. Из Севастополя августейшее семейство направилось в Евпаторию, где им еще не доводилось бывать. После начала мировой войны по настоянию императрицы на Мойнакском озере был построен госпиталь для раненых бойцов. Чтобы доставлять туда пациентов, в Евпаторию проложили железнодорожную ветку протяженностью 57 километров. Первый поезд пошел по ней в октябре 1915-го, а уже через семь месяцев по ней проехал и царский поезд.
Утром 16 мая на перроне императорскую семью встречали все высшие чиновники Таврической губернии и города. Таврический губернатор Княжевич подарил императрице букет белой акации – в то время ботанической новинки для России. Также государыне преподнесли старинную арабскую шкатулку с 30 тысячами рублей - пожертвования для раненых.
После этого Николай II с супругой, детьми и свитой на автомобилях отправились в город, к Свято-Николаевскому собору. На Соборной площади их приветствовали архиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий с духовенством, жители города. Фрейлина императрицы Анна Вырубова писала о прибытии в Евпаторию: "Встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа инородцев, татар, караимов в национальных костюмах, вся площадь перед собором – один сплошной ковер розанов. И все это залито южным солнцем…".
После молебна в Свято-Николаевском соборе царская семья посетила мечеть Хан-Джами и караимские кенассы. Духовный глава караимов гахам Хаджи Серая Хан-Шапшал в приветственном слове особо отметил, что, несмотря на малочисленность караимского народа, они отправили на поле брани Первой мировой войны одну пятую часть всех своих мужчин.
Затем высокие гости побывали в Главной еврейской синагоге, после чего направились в организованный Александрой Федоровной за ее личные средства лазарет в Приморском санатории. Государь вручил награды выздоравливающим солдатам, а царица с великими княжнами общались с тяжело раненными воинами. Потом императорская семья осмотрела земскую больницу, где Николай II наградил четверых солдат Георгиевскими крестами.
В своем дневнике за 16 мая император писал:
"Прошел с Алексеем к морю и осмотрел ванны. Побывали еще в земской уездной больнице. После завтрака отправились запросто в город в дальний его участок на дачу, занимаемую Аней (Анной Вырубовой – ред.). Дети резвились на берегу на чудном песку. Хотелось выкупаться, но воздух был прохладен... Город производит очень приятное впечатление и надо надеяться, разовьется в большое и благоустроенное лечебное место".
Запись о посещении Евпатории сохранилась и в дневнике великой княжны Татьяны Николаевны:
"Утром пришли в Евпаторию. Поехали в собор, молебен, оттуда в мечеть, потом к караимам в храм. Поехали в санаторию Мамы. Рита* (фрейлина, сестра милосердия Маргарита Хитрово – ред.) была, там масса раненых и много наших. Осматривали все, потом заехали в маленький лазарет. Завтракали в поезде. Днем подъехали к Ане на дачу. Рита тоже была. Сидели на чудном пляже у моря, искали раковины. Пили у нее на балконе чай. Вернулись в б часов. Все наши раненые были на станции. Сидела у себя. Обедали со всеми. В 9 часов гуляли с Папой по станции Сарабуз. Аню оставили там. После сидела с Мамой. – Ужас как грустно уезжать из Крыма от моря, моряков и кораблей!"
© Государственный исторический музейНиколай II в Севастополе
К шести часам вечера императорская семья вернулась на вокзал и под звуки гимна, исполняемого оркестром Евпаторийской мужской гимназии, отбыла из города. Никто не мог предположить, что это был прощальный визит августейшего семейства в Крым. В феврале 1917-го в результате "заговора генералов" Николай Александрович отречется от престола, а после октябрьской революции, в июле 1918-го, августейшая семья будет расстреляна в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.