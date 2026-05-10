"Грустно уезжать от моря": как проходил последний визит Николая II в Крым

Император Николай Александрович и его семья относились к Крыму с особой теплотой и любовью. Именно на полуострове, в Крестовоздвиженской церкви в Ливадии, с... РИА Новости Крым, 10.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Император Николай Александрович и его семья относились к Крыму с особой теплотой и любовью. Именно на полуострове, в Крестовоздвиженской церкви в Ливадии, с провозглашения в октябре 1894 года Манифеста о вступлении на престол и началось царствование последнего русского государя, продлившееся 23 года. В этой же церкви приняла православие его супруга, императрица Александра Федоровна. При Николае II в Крыму активно развивались курорты, виноделие, торговля и промышленность, большими темпами росло население. Ровно 110 лет назад, в середине мая 1916 года, император приехал в Крым в последний раз. Произошло это за полтора года до его отречения от престола.Особенное место для РомановыхНиколай Александрович часто приезжал в Севастополь, посещал корабли Черноморского флота, Музей флота, храмы и монастыри, Херсонес и памятники Крымской войны. В ливадийской резиденции император не только отдыхал, но и работал: рассматривал государственные бумаги, заслушивал доклады министров, принимал иностранных дипломатов. В часы отдыха Николай II любил играть в теннис, а также путешествовать по Южному берегу полуострова на автомобиле.Известно, что по поручению последнего российского императора началась разработка проектов моста через Керченский пролив. Было представлено два варианта строительства транспортного перехода: через косу Чушка и через остров Тузла. Однако сначала Русско-японская, а затем Первая мировая война и революция не позволили воплотить эти планы в жизнь.В то же время при Николае II в Крыму были построены два дворца (Массандровский и Ливадийский), Севастопольский военно-исторический музей, морской торговый порт в Феодосии, здание Офицерского собрания 51-го Литовского пехотного полка, где позже был создан Симферопольский художественный музей, Музей древностей Таврической ученой архивной комиссии (будущий Центральный музей Тавриды), Музей старины в Евпатории, а также лечебницы и санатории и многие другие здания, учреждения и объекты инфраструктуры."Чудный день во всех отношениях"По подсчетам историков, Николай Александрович приезжал в Крым 13 раз. Последний его визит с семьей на полуостров состоялся в мае 1916-го, в разгар Первой мировой войны. 12 мая царский поезд прибыл в Севастополь."Севастопольцы встречали Державного Вождя много раз в мирное время, когда после трудов государственных Император ехал на Южный берег отдыхать. Севастопольцы встречают теперь Царскую Семью среди грозных событий Великой войны. Глаза всех устремились к поезду, ожидая выхода Августейших Путешественников. Приняв рапорт, при звуках музыки, Его Императорское Величество изволил обойти почетный караул. Государыне императрице и Великим Княжнам были поднесены букеты от флота адмиралом Эбергардом и от общества морских дам", – писала о встрече государя и царской семьи газета "Крымский вестник".После торжественной встречи на Царской пристани Николай II с семьей отправился в Романовский институт физических методов лечения – первое империи научное учреждение физиотерапевтического профиля. Также царь посетил линейные корабли "Императрица Екатерина Великая" и "Императрица Мария", которые, как писал позже в своем дневнике сам государь, произвели на него "могучее впечатление".На следующий день императрица Александра Феодоровна с дочерьми посетили раненых воинов в санатории армии и флота и севастопольском госпитале Красного Креста. Сам император с сыном Алексеем осматривали корабли Черноморского флота.Затем государь посетил площадку на Северной стороне, где шло строительство Морского корпуса – нового военно-морского учебного заведения России, а также авиацию Черноморского флота и гидро-авиационную станцию у Круглой бухты.15 мая царь с семейством поехали к обедне во Владимирский собор, затем посетили панораму "Штурм Севастополя", новую церковь крепостной артиллерии во имя святого Иоанна-Воина и Георгиевский монастырь."Город разовьется в благоустроенное лечебное место"В Ливадийский дворец в свой последний визит в Крым император так и не заехал. Из Севастополя августейшее семейство направилось в Евпаторию, где им еще не доводилось бывать. После начала мировой войны по настоянию императрицы на Мойнакском озере был построен госпиталь для раненых бойцов. Чтобы доставлять туда пациентов, в Евпаторию проложили железнодорожную ветку протяженностью 57 километров. Первый поезд пошел по ней в октябре 1915-го, а уже через семь месяцев по ней проехал и царский поезд.Утром 16 мая на перроне императорскую семью встречали все высшие чиновники Таврической губернии и города. Таврический губернатор Княжевич подарил императрице букет белой акации – в то время ботанической новинки для России. Также государыне преподнесли старинную арабскую шкатулку с 30 тысячами рублей - пожертвования для раненых.После этого Николай II с супругой, детьми и свитой на автомобилях отправились в город, к Свято-Николаевскому собору. На Соборной площади их приветствовали архиепископ Таврический и Симферопольский Димитрий с духовенством, жители города. Фрейлина императрицы Анна Вырубова писала о прибытии в Евпаторию: "Встреча в Евпатории была одна из самых красивых. Толпа инородцев, татар, караимов в национальных костюмах, вся площадь перед собором – один сплошной ковер розанов. И все это залито южным солнцем…".После молебна в Свято-Николаевском соборе царская семья посетила мечеть Хан-Джами и караимские кенассы. Духовный глава караимов гахам Хаджи Серая Хан-Шапшал в приветственном слове особо отметил, что, несмотря на малочисленность караимского народа, они отправили на поле брани Первой мировой войны одну пятую часть всех своих мужчин.Затем высокие гости побывали в Главной еврейской синагоге, после чего направились в организованный Александрой Федоровной за ее личные средства лазарет в Приморском санатории. Государь вручил награды выздоравливающим солдатам, а царица с великими княжнами общались с тяжело раненными воинами. Потом императорская семья осмотрела земскую больницу, где Николай II наградил четверых солдат Георгиевскими крестами.В своем дневнике за 16 мая император писал:Запись о посещении Евпатории сохранилась и в дневнике великой княжны Татьяны Николаевны: "Утром пришли в Евпаторию. Поехали в собор, молебен, оттуда в мечеть, потом к караимам в храм. Поехали в санаторию Мамы. Рита* (фрейлина, сестра милосердия Маргарита Хитрово – ред.) была, там масса раненых и много наших. Осматривали все, потом заехали в маленький лазарет. Завтракали в поезде. Днем подъехали к Ане на дачу. Рита тоже была. Сидели на чудном пляже у моря, искали раковины. Пили у нее на балконе чай. Вернулись в б часов. Все наши раненые были на станции. Сидела у себя. Обедали со всеми. В 9 часов гуляли с Папой по станции Сарабуз. Аню оставили там. После сидела с Мамой. – Ужас как грустно уезжать из Крыма от моря, моряков и кораблей!"К шести часам вечера императорская семья вернулась на вокзал и под звуки гимна, исполняемого оркестром Евпаторийской мужской гимназии, отбыла из города. Никто не мог предположить, что это был прощальный визит августейшего семейства в Крым. В феврале 1917-го в результате "заговора генералов" Николай Александрович отречется от престола, а после октябрьской революции, в июле 1918-го, августейшая семья будет расстреляна в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.

