https://crimea.ria.ru/20260510/gotovy-platit-bolshe-frg-budut-dogovarivatsya-s-ssha-o-tomagavkakh-1155905378.html

Готовы платить больше: ФРГ будут договариваться с США о "Томагавках"

Берлин возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. При этом, Германия готова заплатить больше для того, чтобы

2026-05-10T09:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Берлин возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. При этом, Германия готова заплатить больше для того, чтобы гарантировать эти покупки. Об этом сообщает газета Financial Times."Берлин возобновляет попытки приобретения американских крылатых ракет Tomahawk. Немецкое правительство надеется убедить администрацию (президента США Дональда – ред.) Трампа согласиться на продажу Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon", – заявили газете неназванные источники, проинформированные о стратегии правительства ФРГ, цитирует издание РИА Новости.Глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует отправиться в Вашингтон для того, чтобы снова представить Белому дому предложение Германии по закупке систем дальнобойных ракет. Однако поездка будет зависеть от того, удастся ли договориться о встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом, добавил один из источников.Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что власти Германии продолжают интенсивные консультации с представителями США по вопросу размещения в ФРГ крылатых ракет Tomahawk, напомнили в материале.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем.В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.Ранее издание Financial Times сообщало, что США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своих войск с дальнобойным оружием в этой стране.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявлял о намерении сократить более чем на 5 000 человек численность американских военных в ФРГ.

