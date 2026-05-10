Флот в Севастополе проведет учебные стрельбы по всему побережью - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Флот в Севастополе проведет учебные стрельбы по всему побережью
В Севастополе в воскресенье до 22 часов запланировано проведение стрельбы из различных видов оружия. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил в МАКС... РИА Новости Крым, 10.05.2026
В Севастополе до ночи флот будет проводить тренировочные стрельбы – Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье до 22 часов запланировано проведение стрельбы из различных видов оружия. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Ориентировочно до 22:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства – ред.)", – сказано в сообщении.
По информации Развожаева, стрельбы будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил губернатор Севастополя.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
