Флот в Севастополе проведет учебные стрельбы по всему побережью

В Севастополе в воскресенье до 22 часов запланировано проведение стрельбы из различных видов оружия. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил в МАКС... РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье до 22 часов запланировано проведение стрельбы из различных видов оружия. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил в МАКС губернатор Михаил Развожаев.Ориентировочно до 22:00 запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства – ред.)", – сказано в сообщении.По информации Развожаева, стрельбы будут проводить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

