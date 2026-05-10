Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Фицо: я жду от политиков ЕС расспросов о переговорах с Путиным
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Ценность встреч, которые я провожу с Зеленским или президентом Путиным, заключается в том, что мы получаем ценную информацию. Через минуту (европейские политики - ред.) уже будут звонить: "Что сказал Путин? Что сказал Путин?". Я на это скажу: "Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия - маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы", - сказал Фицо на пресс-конференции в воскресенье.
В свою очередь, политолог Станислав Ткаченко считает, что Фицо всем своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково, а сам факт нерусофобских действий вызывает раздражение в Евросоюзе.
"Существует рациональная и иррациональная причины давления Брюсселя на словацкого премьера Роберта Фицо. Иррациональная – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Когда кто-то совершает нерусофобские действия, европейцев это бесит", – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.
Путин провел в субботу переговоры с Фицо, который находился в Москве по случаю Дня Победы.
