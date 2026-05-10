Экзамен сдан: как успешно получить права в Крыму - РИА Новости Крым, 10.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Все больше людей приобретают личный автотранспорт и сталкиваются с проблемой при получении водительского удостоверения. Как успешно сдать теоретический и практический экзамены – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший государственный инспектор отделения регистрационно-экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции МВД по РК, капитан полиции Александр Лелеко.По мнению государственного инспектора, к сожалению, зачастую большая часть будущих водителей интересуется только двумя вопросами – стоимостью обучения и местом расположения автошколы."Хотелось бы посоветовать кандидатам-водителям ознакомиться со списком школ, расположенном на сайте госавтоинспекция.рф. Там находятся актуальные сведения о действующих школах и разрешения на ведение их деятельности. На указанном сайте можно выбрать регион и проверить наличие интересующей образовательной организации", - пояснил гость эфира.Он также добавил, что можно перейти на сайт самой образовательной организации и ознакомиться с наличием заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы, наличием образовательной программы.Александр Лелеко посоветовал будущим водителям не заучивать ответы экзаменационных билетов."Большинство так и делают, но я считаю, намного правильнее будет выучить сами правила дорожного движения - это поможет делать дальнейшие выводы в конкретных дорожных ситуациях. Также советую записывать советы инструкторов, которые они дают в процессе обучения", - подчеркнул он.Немаловажным фактором является и внешний вид экзаменующегося, добавил собеседник."Обращайте внимание на верхнюю одежду и обувь, как во время практического обучения, так и во время экзаменов. Потому что кто-то в тапочках любит прийти, кто-то в туфлях с каблуками, в зимних куртках пуховых. Это все сковывает движение, все очень неудобно. Из практики тоже могу сказать - поменьше волнений, и все будет получаться", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новичок на дороге – каких водителей выпускают автошколы в КрымуВ Крыму только 5% учеников автошкол могут сдать на права с первого разаУченики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права

