Экзамен сдан: как успешно получить права в Крыму
Все больше людей приобретают личный автотранспорт и сталкиваются с проблемой при получении водительского удостоверения. Как успешно сдать теоретический и... РИА Новости Крым, 10.05.2026
Как успешно сдать экзамен на получение водительских прав в Крыму – советы ГАИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым.
Все больше людей приобретают личный автотранспорт и сталкиваются с проблемой при получении водительского удостоверения. Как успешно сдать теоретический и практический экзамены – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал старший государственный инспектор отделения регистрационно-экзаменационной работы Управления Госавтоинспекции МВД по РК, капитан полиции Александр Лелеко.
"Для начала нужно сделать правильный выбор автошколы. В настоящее время на территории Республики Крым осуществляет свою деятельность 73 автошколы, которые имеют 93 филиала. У всех этих организаций есть лицензия Российской Федерации на ведение образовательной деятельности", - отметил он.
По мнению государственного инспектора, к сожалению, зачастую большая часть будущих водителей интересуется только двумя вопросами – стоимостью обучения и местом расположения автошколы.
"Хотелось бы посоветовать кандидатам-водителям ознакомиться со списком школ, расположенном на сайте госавтоинспекция.рф
. Там находятся актуальные сведения о действующих школах и разрешения на ведение их деятельности. На указанном сайте можно выбрать регион и проверить наличие интересующей образовательной организации", - пояснил гость эфира.
Он также добавил, что можно перейти на сайт самой образовательной организации и ознакомиться с наличием заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы, наличием образовательной программы.
"Также на сайте вы можете ознакомиться с адресами мест ведения деятельности, автопарком, оборудованием кабинетов, автодромом, педагогическим составом, что зачастую также играет большую роль при выборе автошколы", - обратил внимание спикер.
Александр Лелеко посоветовал будущим водителям не заучивать ответы экзаменационных билетов.
"Большинство так и делают, но я считаю, намного правильнее будет выучить сами правила дорожного движения - это поможет делать дальнейшие выводы в конкретных дорожных ситуациях. Также советую записывать советы инструкторов, которые они дают в процессе обучения", - подчеркнул он.
Немаловажным фактором является и внешний вид экзаменующегося, добавил собеседник.
"Обращайте внимание на верхнюю одежду и обувь, как во время практического обучения, так и во время экзаменов. Потому что кто-то в тапочках любит прийти, кто-то в туфлях с каблуками, в зимних куртках пуховых. Это все сковывает движение, все очень неудобно. Из практики тоже могу сказать - поменьше волнений, и все будет получаться", - заключил он.
