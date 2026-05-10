ДТП с автобусом в Пензенской области: пострадал мужчина и трое детей
2026-05-10T13:12
Мужчина и трое детей пострадали в ДТП с автобусом в Пензенской области
13:12 10.05.2026 (обновлено: 13:27 10.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Водитель иномарки и три ребенка пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Нижний Новгород – Саратов в Пензенской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в воскресенье в 10.00 мск на 441-м километре федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов на территории Пензенского района. Столкнулись автомобиль Exeed, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения, и пассажирский автобус Yotong, которым управлял водитель 1974 года рождения.
"В результате происшествия водитель автомобиля Exeed и три его несовершеннолетних пассажира: девочки 2012 и 2017 годов рождения и мальчик 2022 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автобуса, а также пассажир автомобиля Exeed, мальчик 2014 года рождения, в дорожно-транспортном происшествии не пострадали", - говорится в сообщении пресс-службы областной ГАИ.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
