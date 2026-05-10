Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая,... РИА Новости Крым, 10.05.2026
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло до девяти

17:20 10.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск между городом Тюкалинском и деревней Малиновкой Омской области. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один ребенок погиб на месте.
"Пострадали водитель "ГАЗели", школьная сопровождающая, а также семь детей в возрасте 15-17 лет. Один 12-летний мальчик погиб. Дети находились на соревнованиях по футболу и волейболу в городе Тюкалинск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
