https://crimea.ria.ru/20260510/chislo-postradavshikh-v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-v-omskoy-oblasti-vyroslo-1155910739.html
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая,... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T17:20
2026-05-10T17:20
2026-05-10T17:20
омск
омская область
новости
дтп
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca704af36c81044acb853f10f58eb4fe.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск между городом Тюкалинском и деревней Малиновкой Омской области. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один ребенок погиб на месте.Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
омск
омская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c45bc75e4d7be8009a9097c2bae3c9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, омская область, новости, дтп, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Омской области выросло до девяти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень - Омск между городом Тюкалинском и деревней Малиновкой Омской области. Дети ехали на автобусе "ГАЗель" из Тюкалинска. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один ребенок погиб на месте.
"Пострадали водитель "ГАЗели", школьная сопровождающая, а также семь детей в возрасте 15-17 лет. Один 12-летний мальчик погиб. Дети находились на соревнованиях по футболу и волейболу в городе Тюкалинск", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.