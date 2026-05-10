Более 16 тысяч нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия
2026-05-10T12:31
2026-05-10T12:42
12:31 10.05.2026 (обновлено: 12:42 10.05.2026)
 
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщает Минобороны России.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск РФ, а также по гражданским объектам.
"Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
