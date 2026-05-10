https://crimea.ria.ru/20260510/anomalnaya-zhara-v-iyune-po-vsey-rossii---zhdat-li-pogodnykh-kataklizmov-1155905582.html
Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов
Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов - РИА Новости Крым, 10.05.2026
Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов
Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости... РИА Новости Крым, 10.05.2026
2026-05-10T10:12
2026-05-10T10:12
2026-05-10T10:13
общество
погода
россия
лето в крыму
жара
новости
гидрометцентр россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118352_0:0:1019:573_1920x0_80_0_0_782dc49c4e1622fa70e610895e9a635f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы."И на остальной территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы, за исключением запада Якутии и континентальных районов Магаданской области, где прогнозируется более холодная погода", - добавила Паршина.Собеседница агентства заключила, что верить непроверенным источникам не стоит, так как окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260508/pogoda-ne-podvedet-pochti-letnee-teplo-zhdet-krym-na-prazdnichnykh-vykhodnykh-1155864126.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149118352_0:87:1019:851_1920x0_80_0_0_7940d11c5eb6c744e67d4d5d8d103330.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, россия, лето в крыму, жара, новости, гидрометцентр россии
Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов
Аномальная жара в июне по всей России - прогноз прокомментировали в Гидрометцентре
10:12 10.05.2026 (обновлено: 10:13 10.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.
"Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя", - сказала собеседница агентства.
Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.
"Выше нормы на один градус средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края", - уточнила Паршина.
Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы.
"И на остальной территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы, за исключением запада Якутии и континентальных районов Магаданской области, где прогнозируется более холодная погода", - добавила Паршина.
Собеседница агентства заключила, что верить непроверенным источникам не стоит, так как окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.