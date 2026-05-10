Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов

Аномальная жара в июне по всей России - ждать ли погодных катаклизмов - РИА Новости Крым, 10.05.2026

2026-05-10T10:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы."И на остальной территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы, за исключением запада Якутии и континентальных районов Магаданской области, где прогнозируется более холодная погода", - добавила Паршина.Собеседница агентства заключила, что верить непроверенным источникам не стоит, так как окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

