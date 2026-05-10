Какой сегодня праздник: 10 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 119 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день появились первые бумажные деньги в Англии и родился журналист Влад Листьев.Что празднуют в миреВ сети также набирает популярности День девяти жизней. Почему и кто его так назвал, неизвестно. Но считается, что в этот день можно начать жизнь с чистого листа и выкинуть из головы неприятные воспоминания.В Германии в этот день отмечают День книги. 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму.А еще 10 мая День горничных в Японии, День цветов в Азербайджане, День детей на Мальдивах, День матери в Мексике, Гватемале и Сальвадоре и Всемирный день движения "За здоровье".Знаменательные событияПервый военный корабль, построенный в Петербурге, спустили на воду 10 мая 1706 года. Он был 24,4 м в длину, 7,9 м в ширину, имел осадку 1,8 м и был вооружен 18 пушками.В 1811 году в Англии появились первые бумажные деньги.142 года назад император Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг (на тот момент бывший торговым морским) в торжественных случаях вместо черно-желто-белого. Окончательно государственным флагом триколор был утвержден в 1896 году.Через четыре года Александр III распорядился построить в Москве на Красной площади Верхние торговые ряды, которые с 1921 года называются ГУМом.В 1907 году российский реформатор Петр Столыпин, выступая в Госдуме, заявил, что стране необходимы не радикальные перемены, а реформы. "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия", – сказал Столыпин.В 1932 году петербургский завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.Кто родилсяВ 1924 году родилась советская поэтесса Юлия Друнина. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, награждена орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".Сегодня 88 лет исполняется французской киноактрисе и певице Марине Влади (настоящее имя Екатерина Полякова). Влади была последней женой Высоцкого.76 лет исполняется актрисе и кинорежиссеру Наталье Бондарчук.В 1956 году родился журналист и телеведущий Владислав Листьев. Он обрел известность после выхода программы "Взгляд". Стал первым гендиректором канала ОРТ. Его убийство 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс.В 1963 году родилась российская телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина.

