https://crimea.ria.ru/20260510/Sobytiya-i-prazdniki-desyatoe-maya_-1118261645.html
Какой сегодня праздник: 10 мая
Какой сегодня праздник: 10 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Какой сегодня праздник: 10 мая
Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 119 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-10T00:00
2026-05-10T00:00
2026-05-09T20:48
праздники и памятные даты
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/15/1118647179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12b162a4be1ce7681dff8af9a76249a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 119 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день появились первые бумажные деньги в Англии и родился журналист Влад Листьев.Что празднуют в миреВ сети также набирает популярности День девяти жизней. Почему и кто его так назвал, неизвестно. Но считается, что в этот день можно начать жизнь с чистого листа и выкинуть из головы неприятные воспоминания.В Германии в этот день отмечают День книги. 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму.А еще 10 мая День горничных в Японии, День цветов в Азербайджане, День детей на Мальдивах, День матери в Мексике, Гватемале и Сальвадоре и Всемирный день движения "За здоровье".Знаменательные событияПервый военный корабль, построенный в Петербурге, спустили на воду 10 мая 1706 года. Он был 24,4 м в длину, 7,9 м в ширину, имел осадку 1,8 м и был вооружен 18 пушками.В 1811 году в Англии появились первые бумажные деньги.142 года назад император Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг (на тот момент бывший торговым морским) в торжественных случаях вместо черно-желто-белого. Окончательно государственным флагом триколор был утвержден в 1896 году.Через четыре года Александр III распорядился построить в Москве на Красной площади Верхние торговые ряды, которые с 1921 года называются ГУМом.В 1907 году российский реформатор Петр Столыпин, выступая в Госдуме, заявил, что стране необходимы не радикальные перемены, а реформы. "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия", – сказал Столыпин.В 1932 году петербургский завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.Кто родилсяВ 1924 году родилась советская поэтесса Юлия Друнина. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, награждена орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".Сегодня 88 лет исполняется французской киноактрисе и певице Марине Влади (настоящее имя Екатерина Полякова). Влади была последней женой Высоцкого.76 лет исполняется актрисе и кинорежиссеру Наталье Бондарчук.В 1956 году родился журналист и телеведущий Владислав Листьев. Он обрел известность после выхода программы "Взгляд". Стал первым гендиректором канала ОРТ. Его убийство 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс.В 1963 году родилась российская телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/15/1118647179_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7780408700645b14793079cafc0097d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 10 мая
Что празднуют в России и мире 10 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День девяти жизней и День движения "За здоровье". 119 лет назад Столыпин заявил о необходимости реформ в России, а еще в этот день появились первые бумажные деньги в Англии и родился журналист Влад Листьев.
Что празднуют в мире
В сети также набирает популярности День девяти жизней. Почему и кто его так назвал, неизвестно. Но считается, что в этот день можно начать жизнь с чистого листа и выкинуть из головы неприятные воспоминания.
В Германии в этот день отмечают День книги. 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму.
А еще 10 мая День горничных в Японии, День цветов в Азербайджане, День детей на Мальдивах, День матери в Мексике, Гватемале и Сальвадоре и Всемирный день движения "За здоровье".
Знаменательные события
Первый военный корабль, построенный в Петербурге, спустили на воду 10 мая 1706 года. Он был 24,4 м в длину, 7,9 м в ширину, имел осадку 1,8 м и был вооружен 18 пушками.
В 1811 году в Англии появились первые бумажные деньги.
142 года назад император Александр III "Повелением о флагах для украшения зданий в торжественных случаях" распорядился использовать бело-сине-красный флаг (на тот момент бывший торговым морским) в торжественных случаях вместо черно-желто-белого. Окончательно государственным флагом триколор был утвержден в 1896 году.
Через четыре года Александр III распорядился построить в Москве на Красной площади Верхние торговые ряды, которые с 1921 года называются ГУМом.
В 1907 году российский реформатор Петр Столыпин, выступая в Госдуме, заявил, что стране необходимы не радикальные перемены, а реформы. "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия", – сказал Столыпин.
В 1932 году петербургский завод "Коминтерн" выпустил первые 20 советских телевизоров.
Кто родился
В 1924 году родилась советская поэтесса Юлия Друнина. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой, награждена орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу".
Сегодня 88 лет исполняется французской киноактрисе и певице Марине Влади (настоящее имя Екатерина Полякова). Влади была последней женой Высоцкого.
76 лет исполняется актрисе и кинорежиссеру Наталье Бондарчук.
В 1956 году родился журналист и телеведущий Владислав Листьев. Он обрел известность после выхода программы "Взгляд". Стал первым гендиректором канала ОРТ. Его убийство 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс.
В 1963 году родилась российская телеведущая и общественный деятель Оксана Пушкина.