Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео
В Крыму спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили на зубцах Ай-Петри Знамя Победы. РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили на зубцах Ай-Петри Знамя Победы. Акция проходит уже 12 раз и в этом году приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты поднимаются на одну из визитных карточек Крыма в любую погоду, чтобы отдать дань уважения всем, кто ценой своей жизни приближал этот праздник.Патриотическая акция 40 лет назад впервые была проведена сотрудниками Контрольно-спасательной службы Крыма. Ее участники каждый год 9 мая ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра.После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили спасатели "Крым-Спас", которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили на зубцах Ай-Петри Знамя Победы.
Акция проходит уже 12 раз и в этом году приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты поднимаются на одну из визитных карточек Крыма в любую погоду, чтобы отдать дань уважения всем, кто ценой своей жизни приближал этот праздник.
"12 год подряд спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" поднялись в полной альпинистской экипировке на зубцы Ай-Петри и установили там Знамя Победы", - рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.
Патриотическая акция 40 лет назад впервые была проведена сотрудниками Контрольно-спасательной службы Крыма. Ее участники каждый год 9 мая ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра.
После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили спасатели "Крым-Спас", которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.
