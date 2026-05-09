https://crimea.ria.ru/20260509/znamya-pobedy-ustanovili-na-zubtsakh-ay-petri-v-krymu--video-1155888546.html

Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео

Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео - РИА Новости Крым, 09.05.2026

Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео

В Крыму спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили на зубцах Ай-Петри Знамя Победы. РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T13:44

2026-05-09T13:44

2026-05-09T13:44

видео

крым

ай-петри

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

память

день победы

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155889735_0:18:1069:619_1920x0_80_0_0_9d3e8f20683d1a3f9c0ad1b71f2d6902.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" установили на зубцах Ай-Петри Знамя Победы. Акция проходит уже 12 раз и в этом году приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты поднимаются на одну из визитных карточек Крыма в любую погоду, чтобы отдать дань уважения всем, кто ценой своей жизни приближал этот праздник.Патриотическая акция 40 лет назад впервые была проведена сотрудниками Контрольно-спасательной службы Крыма. Ее участники каждый год 9 мая ровно в 10:00 водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра.После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили спасатели "Крым-Спас", которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крым, ай-петри, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память, день победы, новости крыма, видео