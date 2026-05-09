Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятниками
2026-05-09T21:19
Затопленные под Севастополем подлодки времен Российской империи внесут в реестр памятников
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым
. Затопленные у берегов Севастополя подводные лодки Черноморского императорского флота поставят на учет как выявленные памятники археологии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
Он отметил, что работа по изучению подводных лодок, затопленных интервентами в 1919 году, ведется на протяжении двух лет в рамках большого проекта совместно с Севастопольским государственным университетом.
"Был затоплен весь Черноморский императорский флот подводный, и какие-то подводные лодки были в 1930-е годы подняты, но четыре до сих пор покоятся на дне. Они в очень хорошем состоянии, на глубине 70-80 метров находятся. И мы сейчас как археологи ставим их на государственный учет. Это уже памятники археологии: им больше 100 лет", – сказал Вахонеев.
Исследование проводится, чтобы доказать ценность этих объектов и уточнить все необходимые данные о них для закрепления за каждой подлодкой статуса выявленного памятника на законодательном уровне, что обеспечит защиту, добавил он.
"Мы давно их знаем, они уже неоднократно обследовались. Но до того, чтобы их поставить на учет, дело не доходило. А нужно, чтобы каждый памятник приобрел защиту физическую, отображался в реестре. И если, например, будут какие-то дноуглубительные работы, чтобы учитывали, что рядом находится уникальный памятник. Как на земле мы это делаем: здесь памятник археологии, и он имеет определенные гарантии защиты государства и его повреждение наказуемо. Так же и под водой", – объяснил эксперт.
Ранее Вахонеев рассказывал
, как в 2025 году исследовались под водой подлодки и танкер.
В апреле 1919 года под Севастополем интервентами из Антанты были затоплены на большой глубине 13 подводных лодок Черноморского флота России: двенадцать из них на внешнем рейде и одна - в Северной бухте.
Девять из них спустя несколько лет после окончания Гражданской войны и интервенции подняли силами ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения в советский период – ред.). Четыре же – "Скат", "Нарвал", "Гагара" и "Кашалот" – так и остались на дне моря.
Точное местоположение и состояние объектов долгое время не изучалось. Некоторые исследования проводили местные энтузиасты-дайверы из любительских организаций в начале 2000-х. После 2014 года при участии Севастопольского городского отделения "Русского географического общества" многое из того, что в то время установили, подтвердилось и было оформлено документально по итогам экспедиций. Позже стали проводиться экспедиции с участием представителей более широкого круга ученого сообщества.
