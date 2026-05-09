Задержания и провокации: в Европе пытаются сорвать празднование Дня Победы
В День Победы в Вильнюсе полиция задержала мужчину с георгиевской лентой, а в Берлине и Варшаве проукраинские активисты пытались сорвать возложение цветов к... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T15:39
Украинские националисты устроили провокации на День Победы в Европе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В День Победы в Вильнюсе полиция задержала мужчину с георгиевской лентой, а в Берлине и Варшаве проукраинские активисты пытались сорвать возложение цветов к мемориалам погибшим воинам. Об этом сообщает РИА Новости.
В столице Литвы утром у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину, который пришел с прикрепленной к одежде георгиевской лентой – запрещенным властями страны символом, за ношение которого полагается административная ответственность.
Полицейский попросил мужчину постоять возле служебного автомобиля, пока оформлялся протокол. Задержанный, представившийся Павлом, заявил, что с помощью георгиевской ленты выражает свою позицию, дав понять, что ему безразлична перспектива получить за это штраф или отправиться за решетку.
В Варшаве на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции пришли проживающие в Польше российские соотечественники, представители польских патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы почтить память освободителей Польши и возложить цветы у центральной стелы мемориального комплекса.
Они принесли с собой российские флаги и плакаты с надписями: "Нет русофобии", "Польскость - это не русофобия".
Там же находились антироссийски настроенные граждане Украины и Польши, которые расставили у памятника плакаты русофобского содержания и включили песни, содержащие антироссийские, а зачастую и нецензурные тексты. Они оскорбляют пришедших, не дают возложить цветы и ведут себя вызывающе.
Тем не менее, варшавская полиция не допускает стычек и дает возможность возложить цветы к памятнику.
Аналогичную провокацию учинили проукраинские активисты у советского воинского мемориала в Трептов-парке в Берлине. Они пытались сорвать торжественную церемонию, выкрикивали оскорбления и старались перекричать ее участников. Присутствовавшая на месте полиция не препятствовала их нахождению у мемориала, однако не давала подойти близко к возлагающим цветы людям.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что забвение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также спонсирование киевского режима грозит Европе
повторением нацистского геноцида.
