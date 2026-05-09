https://crimea.ria.ru/20260509/zaderzhaniya-i-provokatsii-kak-prazdnuyut-den-pobedy-v-evrope-1155892968.html

Задержания и провокации: в Европе пытаются сорвать празднование Дня Победы

Задержания и провокации: в Европе пытаются сорвать празднование Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2026

Задержания и провокации: в Европе пытаются сорвать празднование Дня Победы

В День Победы в Вильнюсе полиция задержала мужчину с георгиевской лентой, а в Берлине и Варшаве проукраинские активисты пытались сорвать возложение цветов к... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T15:39

2026-05-09T15:39

2026-05-09T15:53

в мире

литва

польша

германия

9 мая

день победы

новости

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123174135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00656352fbabd4b5a9c5cdd05b0383c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В День Победы в Вильнюсе полиция задержала мужчину с георгиевской лентой, а в Берлине и Варшаве проукраинские активисты пытались сорвать возложение цветов к мемориалам погибшим воинам. Об этом сообщает РИА Новости.В столице Литвы утром у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину, который пришел с прикрепленной к одежде георгиевской лентой – запрещенным властями страны символом, за ношение которого полагается административная ответственность.В Варшаве на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции пришли проживающие в Польше российские соотечественники, представители польских патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы почтить память освободителей Польши и возложить цветы у центральной стелы мемориального комплекса.Они принесли с собой российские флаги и плакаты с надписями: "Нет русофобии", "Польскость - это не русофобия".Тем не менее, варшавская полиция не допускает стычек и дает возможность возложить цветы к памятнику.Аналогичную провокацию учинили проукраинские активисты у советского воинского мемориала в Трептов-парке в Берлине. Они пытались сорвать торжественную церемонию, выкрикивали оскорбления и старались перекричать ее участников. Присутствовавшая на месте полиция не препятствовала их нахождению у мемориала, однако не давала подойти близко к возлагающим цветы людям.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что забвение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также спонсирование киевского режима грозит Европе повторением нацистского геноцида.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ ФСБ раскрыла детали подготовки нацистами украинских пропагандистовРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин

литва

польша

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, польша, германия, 9 мая, день победы, новости, общество