ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в 18 регионах России, в... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T13:48
ВСУ за время перемирия наносили удары по гражданским объектам в Крыму и других регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в 18 регионах России, в том числе в Крыму, несмотря на объявленный режим перемирия. Об этом заявили в Минобороны России.
"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях", - говорится в сводке ведомства.
Также были атакованы гражданские объекты в Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали
Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
