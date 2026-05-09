ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму

Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в 18 регионах России, в... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T13:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в 18 регионах России, в том числе в Крыму, несмотря на объявленный режим перемирия. Об этом заявили в Минобороны России.Также были атакованы гражданские объекты в Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.

