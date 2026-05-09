ВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотниками
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин. Об этом сообщили власти.
В Тульской, Белгородской, Орловской областях и Донецке сбили беспилотники - ранены двое
09:01 09.05.2026 (обновлено: 09:03 09.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин. Об этом сообщили власти.
Утром в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке вражеского дрона на Петровский район города.
"По поступившей информации, в результате атаки вражеского БПЛА в Петровском районе ранен мужчина 1991 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - написал он в МАКС.
В Шебекино дрон атаковал бойца "Орлана", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил он.
В Орловской области за сутки уничтожили 10 БПЛА, проинформировал губернатор Андрей Клычков.
"Несмотря на договоренности, в священный праздничный день киевский режим продолжает атаки на Орловскую область. За прошедшие сутки на территории региона уничтожены 10 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил он.
В Тульской области ночью сбили три украинских беспилотника.
"Прошедшей ночью еще три украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
