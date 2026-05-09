https://crimea.ria.ru/20260509/vsu-atakovali-tri-regiona-rossii-i-donetsk-bespilotnikami-1155877530.html

ВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотниками

ВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотниками - РИА Новости Крым, 09.05.2026

ВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотниками

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин. Об этом сообщили власти. РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T09:01

2026-05-09T09:01

2026-05-09T09:03

андрей клычков

дмитрий миляев

вячеслав гладков

алексей кулемзин

донецк

донецкая народная республика (днр)

тульская область

орловская область

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин. Об этом сообщили власти.Утром в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об атаке вражеского дрона на Петровский район города.В Шебекино дрон атаковал бойца "Орлана", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В Орловской области за сутки уничтожили 10 БПЛА, проинформировал губернатор Андрей Клычков.В Тульской области ночью сбили три украинских беспилотника.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецк

донецкая народная республика (днр)

тульская область

орловская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клычков, дмитрий миляев, вячеслав гладков, алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), тульская область, орловская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), шебекино (город в белгородской области), новости сво, новости, происшествия