Почему на Параде в Москве не было техники – ответ Путина - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Почему на Параде в Москве не было техники – ответ Путина
21:10 09.05.2026 (обновлено: 21:17 09.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Парад на День Победы в Москве прошел без военной техники не только из-за соображений безопасности, но и потому, что Вооруженные силы России должны сосредоточить свои силы на окончательном разгроме противника в рамках специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этом году мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия (на День Победы – ред.), но без демонстрации военной техники. Не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции", - сказал российский лидер журналистам.
Отвечая на вопрос о провокациях киевского режима после объявленного перемирия, Путин сообщил, что весь день находился в Кремле, и Минобороны России пока ничего ему об этом не докладывало.

"Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные", - сказал глава государства.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.

Минобороны РФ 9 мая сообщило, что после вступившего в силу перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз.
Кроме того, украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Также украинские боевики продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по гражданским объектам в 18 регионах России, в том числе в Крыму.
Российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия и наносила ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Российские военные поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.
