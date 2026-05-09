Верны заветам предков: лидеры Крыма поздравили россиян с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Верны заветам предков: лидеры Крыма поздравили россиян с Днем Победы
крым
севастополь
сергей аксенов
владимир константинов
михаил развожаев
день победы
9 мая
праздники и памятные даты
новости крыма
крым, севастополь, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, день победы, 9 мая, праздники и памятные даты, новости крыма, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что День Победы – это священная дата, которая вписана в историю нашей страны, всего мира и каждой российской семьи.
"Это день, когда сердца миллионов людей бьются в унисон. День радости и скорби, гордости и благодарности. День победы добра над злом. Мы преклоняемся перед подвигом наших воинов, наших отцов, дедов и прадедов. Перед великим поколением, сокрушившим нацизм. Это вечный пример, в котором мы черпаем силу для новых побед", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Как отметил глава республики, пример победивших нацизм вдохновляет российских бойцов на фронтах СВО и тех, кто сегодня помогает фронту и создает надежный тыл для наших героев.
"Нет никаких сомнений, что Россия выполнит свою историческую миссию и снова загонит возрожденный Западом нацизм обратно в могилу. Теперь уже навсегда. Мы равняемся на ветеранов, на их мужество, стойкость и любовь к Родине. Мы верны заветам предков, главный из которых – беречь и защищать Отечество, хранить и укреплять наше единство", - добавил руководитель региона.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, отметил, что память о беспримерном подвиге, совершенном отцами, дедами и прадедами, о той цене, которая заплачена за Победу, священна для каждой российской семьи.
"Это то, что укрепляет наше единство, служит для нас надежным ориентиром, указывает нам путь к новым победам. Это мерило высшей справедливости, четкий водораздел между силами добра и зла, которое советский солдат разгромил и уничтожил в мае сорок пятого", - написал политик в МАКС.
Как указал спикер крымского парламента, сегодня враги России мечтают о реванше и уже не скрывают своих намерений нанести нашей стране стратегическое поражение.
"Мы верны заветам предков… Сегодня наши воины вновь ведут священную войну с теми, кто унаследовал бесчеловечные идеи и людоедскую практику нацистов. И снова, как и 81 год назад, Победа будет за нами. Потому что наше дело — правое. И уж в этот раз мы постараемся вбить в могилу нацизма такой осиновый кол, чтобы он больше никогда не возродился, несмотря на все старания русофобов", - добавил Константинов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что мужество и доблесть наших предков вновь вдохновляют сегодня, когда история опять испытывает нас на прочность.
Все, кто сегодня стоит на защите Севастополя и всей России, — это достойные внуки и правнуки тех самых героев.
"И сейчас, сжав кулаки в справедливой ярости, мы, выучившие историю не по учебникам, а по семейным фотоальбомам и рассказам отцов, точно знаем: Победа – это то, чего у нас никогда не отнять. Она была, есть и всегда будет за нами!", - подчеркнул градоначальник.
