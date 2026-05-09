Верховный правитель Малайзии назвал Россию "вторым домом" - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Верховный правитель Малайзии назвал Россию "вторым домом"
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что ему всегда приятно возвращаться в РФ, которая РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что ему всегда приятно возвращаться в РФ, которая для него "как второй дом".Он также поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство, которые были оказаны малазийской делегации на протяжении всего этого визита, и пригласил российского лидера в следующем году посетить его страну с государственным визитом.Президент РФ отметил, что отношения между странами развиваются хорошо.
Россия для меня является вторым домом – верховный правитель Малайзии

16:24 09.05.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время встречи в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что ему всегда приятно возвращаться в РФ, которая для него "как второй дом".
"Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом", - сказал султан Ибрагим.
Он также поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство, которые были оказаны малазийской делегации на протяжении всего этого визита, и пригласил российского лидера в следующем году посетить его страну с государственным визитом.
Президент РФ отметил, что отношения между странами развиваются хорошо.
"Развиваются торгово-экономические связи, мы отмечаем, что есть некоторая корректировка, небольшое снижение объемов (товарооборота - ред.), но полагаю, что в целом нам эту тенденцию, безусловно, удастся преодолеть в ближайшее время, для этого есть все предпосылки", - сказал Путин.
