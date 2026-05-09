https://crimea.ria.ru/20260509/verkhovnyy-pravitel-malayzii-nazval-rossiyu-vtorym-domom-1155896135.html
Верховный правитель Малайзии назвал Россию "вторым домом"
Верховный правитель Малайзии назвал Россию "вторым домом" - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Верховный правитель Малайзии назвал Россию "вторым домом"
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что ему всегда приятно возвращаться в РФ, которая РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T16:24
2026-05-09T16:24
2026-05-09T16:24
малайзия
россия
владимир путин (политик)
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155896018_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_17c76757a5ace347645da8a5b3086e7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что ему всегда приятно возвращаться в РФ, которая для него "как второй дом".Он также поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство, которые были оказаны малазийской делегации на протяжении всего этого визита, и пригласил российского лидера в следующем году посетить его страну с государственным визитом.Президент РФ отметил, что отношения между странами развиваются хорошо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
малайзия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155896018_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_550642f5656f481c7e9cde94eceaee84.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, владимир путин (политик), политика, внешняя политика, новости
Верховный правитель Малайзии назвал Россию "вторым домом"
Россия для меня является вторым домом – верховный правитель Малайзии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путины в Кремле заявил, что ему всегда приятно возвращаться в РФ, которая для него "как второй дом".
"Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом", - сказал султан Ибрагим.
Он также поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство, которые были оказаны малазийской делегации на протяжении всего этого визита, и пригласил российского лидера в следующем году посетить его страну с государственным визитом.
Президент РФ отметил, что отношения между странами развиваются хорошо.
"Развиваются торгово-экономические связи, мы отмечаем, что есть некоторая корректировка, небольшое снижение объемов (товарооборота - ред.), но полагаю, что в целом нам эту тенденцию, безусловно, удастся преодолеть в ближайшее время, для этого есть все предпосылки", - сказал Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.