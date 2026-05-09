В Вене прошла акция "Бессмертный полк"
2026-05-09T18:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Вене на площади Марии-Терезии собрались десятки людей с флагами России и копиями Знамен Победы. Люди провели акцию "Бессмертный полк", посвященную 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет RT. На площади звучали военные песни: "Катюша", "Смуглянка" и "Майский вальс" — советская песня о Великой Отечественной войне и освобождении Вены в 1945 году композитора Игоря Лученка и поэта Михаила Ясеня. Для участников также выступили местный хор и музыканты. Люди были с георгиевскими лентами и в военной форме того времени.После концерта шествие "Бессмертного полка" в Вене направилось на площадь Шварценбергплац к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.Акция "Бессмертный полк" согласована с властями города и проходит под наблюдением полиции Вены для предотвращения возможных нарушений и провокаций в отношении участников шествия.Как заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов, мемориальные акции особенно важны на фоне возрождения нацизма в Европе.
Акция "Бессмертный полк" в Вене
Акция "Бессмертный полк" в Вене в честь Дня Победы.
