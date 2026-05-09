В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
Руководство Крыма, депутаты парламента республики, участники СВО и крымчане в День Победы возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T11:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководство Крыма, депутаты парламента республики, участники СВО и крымчане в День Победы возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 81-й годовщиной Победы и пожелал крепкого здоровья ветеранам, назвав их примером мужества и героизма.В Крыму и Севастополе в этом году празднование Дня Победы, как и в минувшие годы, проходят без военного парада, шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий. Такое решение принято властями обоих субъектов из соображений безопасности.
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководство Крыма, депутаты парламента республики, участники СВО и крымчане в День Победы возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.
Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 81-й годовщиной Победы и пожелал крепкого здоровья ветеранам, назвав их примером мужества и героизма.
"Сегодня у нас еще один фронт, и хочу поблагодарить всех ребят, которые выполняют сегодня боевые задачи в зоне СВО. Они достойны памяти наших предков, тоже выполняют задачи в тяжелых условиях. Уверен, что благодаря мужеству наших бойцов, поддержке и решениям нашего президента цели будут достигнуты", - добавил Аксенов.
В Крыму и Севастополе в этом году празднование Дня Победы, как и в минувшие годы, проходят без военного парада, шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий. Такое решение принято властями обоих субъектов из соображений безопасности.
