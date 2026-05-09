В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников - РИА Новости Крым, 09.05.2026
В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников
В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников
2026-05-09T11:56
михаил афанасьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Торжественное открытие обновленного арт-объекта состоялось 9 мая в честь 81-й годовщины Победы.Всего на кованую карту были добавлены 89 новых элементов – копий мемориалов, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне, которые стоят в регионах. Миниатюры изготовлены на литейном предприятии в Рязани и установлены мастерами Гильдии кузнецов России.Кроме того, на карте установлена художественная подсветка в виде государственного флага России. Также у арт-объекта есть таблички с QR-кодами, которые при переходе позволяют посетителям узнать историю создания того или иного мемориального комплекса и памятника.Кованая карта России размером 10 на 4 метра и весом около 15 тонн была установлена в сквере имени Тренева в Симферополе в 2019 году. Над ее созданием работали более 300 кузнецов практически из всех регионов. На карте присутствуют отличительные символы каждого из регионов. В 2023 году карту обновили, добавив на нее символы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников

В Крыму к большой кованой карте РФ добавили копии мемориалов Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Торжественное открытие обновленного арт-объекта состоялось 9 мая в честь 81-й годовщины Победы.

"Арт-объект, хоть и не очень больших размеров, но полностью отражает суть нашей великой державы, нашего великого государства. Мы разные, но мы все вместе и в этом единстве наша главная сила. Каждый житель и гость Симферополя сможет подойти и увидеть, какая разнообразная наша страна", - сказал мэр крымской столицы Михаил Афанасьев на церемонии открытия арт-объекта.

Всего на кованую карту были добавлены 89 новых элементов – копий мемориалов, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне, которые стоят в регионах. Миниатюры изготовлены на литейном предприятии в Рязани и установлены мастерами Гильдии кузнецов России.
"Мастера помогли оцифровать все мемориалы самые популярные и почитаемые в каждом регионе и мы их отлили в бронзе. И так получилась интерактивная карта исторической памяти, которую нельзя никогда забывать", - отметил президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров.

Кроме того, на карте установлена художественная подсветка в виде государственного флага России. Также у арт-объекта есть таблички с QR-кодами, которые при переходе позволяют посетителям узнать историю создания того или иного мемориального комплекса и памятника.
Кованая карта России размером 10 на 4 метра и весом около 15 тонн была установлена в сквере имени Тренева в Симферополе в 2019 году. Над ее созданием работали более 300 кузнецов практически из всех регионов. На карте присутствуют отличительные символы каждого из регионов. В 2023 году карту обновили, добавив на нее символы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
