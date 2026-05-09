В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников

Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Торжественное...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Торжественное открытие обновленного арт-объекта состоялось 9 мая в честь 81-й годовщины Победы.Всего на кованую карту были добавлены 89 новых элементов – копий мемориалов, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне, которые стоят в регионах. Миниатюры изготовлены на литейном предприятии в Рязани и установлены мастерами Гильдии кузнецов России.Кроме того, на карте установлена художественная подсветка в виде государственного флага России. Также у арт-объекта есть таблички с QR-кодами, которые при переходе позволяют посетителям узнать историю создания того или иного мемориального комплекса и памятника.Кованая карта России размером 10 на 4 метра и весом около 15 тонн была установлена в сквере имени Тренева в Симферополе в 2019 году. Над ее созданием работали более 300 кузнецов практически из всех регионов. На карте присутствуют отличительные символы каждого из регионов. В 2023 году карту обновили, добавив на нее символы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

