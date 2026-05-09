В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени - РИА Новости Крым, 09.05.2026
В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени
2026-05-09T11:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе строители культурного кластера на мысе Хрустальный высадили кусты сирены у здания автовокзала в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили организаторы патриотической акции.Бутоны будут пурпурно-розовые, а цветки – нежно-голубые, с лиловым оттенком, крупные, полумахровые. В высоту деревья вырастут до 2,5-3 метров, рассказали участники акции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:49 09.05.2026
 
© Фото предоставлено строителями кластера на мысе Хрустальный
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе строители культурного кластера на мысе Хрустальный высадили кусты сирены у здания автовокзала в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили организаторы патриотической акции.
"Строители культурного кластера на мысе Хрустальном провели озеленение сквера у здания автовокзала. В рамках патриотической инициативы было высажено 25 кустов сирени сорта Аукубафолия", - говорится в сообщении.
Бутоны будут пурпурно-розовые, а цветки – нежно-голубые, с лиловым оттенком, крупные, полумахровые. В высоту деревья вырастут до 2,5-3 метров, рассказали участники акции.

"9 Мая – это не просто дата в календаре. Это день, который напоминает нам, какой ценой достался мир, какие ценности действительно важны. Посадка сирени – наш небольшой, но искренний жест благодарности. Эти кусты будут цвести каждую весну рядом с местом, где кипит городская жизнь. И пусть они станут живым символом связи: пока мы строим современный культурный кластер, мы помним о тех, кто дал нам возможность строить, мечтать и созидать", – сказал директор филиала стоящей кластер организации Андрей Тихов.

