https://crimea.ria.ru/20260509/v-krymu-prizvali-ves-mir-vystupit-protiv-reabilitatsii-fashizma-1155869202.html

В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизма

В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизма - РИА Новости Крым, 09.05.2026

В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизма

На борьбу с любыми проявлениями фашизма, будь он украинский, британский или немецкий, должно подняться сегодня все мировое сообщество вместе с Россией. Такое... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T20:17

2026-05-09T20:17

2026-05-09T20:22

леонид ивлев

фашизм

реабилитация нацизма

мнения

общество

россия

в мире

политика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123997990_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a44d7f154871c977ee6e8cf6927e9a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На борьбу с любыми проявлениями фашизма, будь он украинский, британский или немецкий, должно подняться сегодня все мировое сообщество вместе с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По его словам, в настоящее время "тенденция к реваншизму очень рельефно проявляется в сознании западноевропейских политиков".В то же время в Европе, в том числе в западноевропейских странах, есть люди, которые не приемлют таких идей и считают праздником победу над фашизмом по итогам Второй мировой войны, подчеркнул он."У меня есть друзья, с которыми я вместе учился во времена Советского Союза. Они служили в армии Германской Демократической Республики. И они мне сегодня позвонили, поздравили с Днем Победы. То есть такие люди, которые вместе с нами будут праздновать День Победы, они есть в Западной Европе", – поделился Ивлев.Но "власть сейчас не у них", и их голос звучит еще не так громко, но чтобы это произошло, "реваншизм надо искоренять всеми силами" и сообща, считает он.Обыкновенный фашизм: в Крыму ответили Зеленскому на заявление о нелюдяхСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континентеПутин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистовНацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, фашизм, реабилитация нацизма, мнения, общество, россия, в мире, политика