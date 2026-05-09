В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизма
2026-05-09T20:17
На борьбу с любым проявлением фашизма должен подняться весь мир – депутат Госдумы от Крыма
20:17 09.05.2026 (обновлено: 20:22 09.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым.
На борьбу с любыми проявлениями фашизма, будь он украинский, британский или немецкий, должно подняться сегодня все мировое сообщество вместе с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
По его словам, в настоящее время "тенденция к реваншизму очень рельефно проявляется в сознании западноевропейских политиков".
"Кто-то одержим идеей реваншизма, как канцлер Германии, Мерц (Фридрих ред.). Кто-то никак не может забыть свое колониальное прошлое, как Британия. А кто-то не может простить поражение наполеоновских войск и парад русских казаков в Париже в 1814 году", – сказал Ивлев.
В то же время в Европе, в том числе в западноевропейских странах, есть люди, которые не приемлют таких идей и считают праздником победу над фашизмом по итогам Второй мировой войны, подчеркнул он.
"У меня есть друзья, с которыми я вместе учился во времена Советского Союза. Они служили в армии Германской Демократической Республики. И они мне сегодня позвонили, поздравили с Днем Победы. То есть такие люди, которые вместе с нами будут праздновать День Победы, они есть в Западной Европе", – поделился Ивлев.
Но "власть сейчас не у них", и их голос звучит еще не так громко, но чтобы это произошло, "реваншизм надо искоренять всеми силами" и сообща, считает он.
"Мировое сообщество... не должно стоять в стороне от этого процесса. Иначе нас снова поглотит коричневая чума фашизма в любом исполнении. Будь то немецкий, британский, киевский либо какой другой фашизм. Против этого надо бороться", – заключил Ивлев.
