В Крыму пассажиров поездов встретили сиренью и подарили георгиевские ленты

2026-05-09T15:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается акция "Цветочная встреча". 9 мая на перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажирам поездов, прибывших на полуостров, дарили букеты сирени и георгиевскую ленту в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Акция "Цветочная встреча" – проект, реализуемый в Год крымского гостеприимства министерством курортов и туризма РК, Туристско-информационным центром Крыма и Никитским ботаническим садом.Ранее 8 марта всем прибывшим в этот день в Крым пассажиркам поездов на перроне подарили тюльпаны.

