В Крыму пассажиров поездов встретили сиренью и подарили георгиевские ленты
15:20 09.05.2026 (обновлено: 15:21 09.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается акция "Цветочная встреча". 9 мая на перроне железнодорожного вокзала Симферополя всем пассажирам поездов, прибывших на полуостров, дарили букеты сирени и георгиевскую ленту в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"Сегодня поздравляем всех гостей и жителей Крыма с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Совместно с Ботаническим садом вручаем сирень — живой символ Победы, олицетворяющий весну 1945 года, радость освобождения и память о героях", - говорится в сообщении.
Акция "Цветочная встреча" – проект, реализуемый в Год крымского гостеприимства министерством курортов и туризма РК, Туристско-информационным центром Крыма и Никитским ботаническим садом.
Ранее 8 марта всем прибывшим в этот день в Крым пассажиркам поездов на перроне подарили тюльпаны.
